'Pesem opisuje redko uglasbljeno obdobje, ki ga doživi večina'

Poletna balada Jet Black Diamonds z večglasnim refrenom izstopa po svoji skoraj nikoli uglasbljeni, a vsem znani tematiki – govori namreč o obdobju, ko se nekoč tesne prijateljske poti vse manj prepletajo zaradi prehoda v odraslo dobo.

Jet Black Diamonds predstavljajo nov videospot. FOTO: Andraž Dimc icon-expand

Pod melodijo in besedilo se podpisuje pevec in frontman skupine, Urban Koritnik, ki je navdih za Kje ste vsi? našel prav v občutku osamljenosti, s katerim mu je postreglo to obdobje. Tako se je rodila iskrena avtobiografska skladba z edinstveno vsebino, s katero se lahko poistovetimo tudi kasneje v življenju. "V bistvu je zgodba zelo realistična. Zvečer sem ležal na postelji, pripravljen, da se dobim s prijatelji na pijači, nakar so se vsi opravičili, da žal ne utegnejo priti. Takrat ni bilo druge, kot da primem v roke računalnik in začnem pisati besedilo," je povedal.

Kitarist skupine Domen Lemut pa je dodal: "Gre za pesem, ki nam je na prvo žogo ne bi pripisali. V sebi poleg drugačne melodije nosi tudi določeno zrelost, njen večglasni refren pa vokalno obuja stare čase." Nov singel naznanja drugi album tako kot tudi novo, zrelejšo, ero Jet Black Diamonds. Priljubljeni glasbeniki so odrasli, to pa se ne pozna le v njihovem osveženem koncertnem programu, temveč tudi v njihovem zvoku.

Singel dobil tudi videospot

Nov singel spremlja tudi povsem svež videspot priznanega igralca in režiserja Gašperja Gep Markuna, s katerim so Jeti uspešno sodelovali že pri svojih treh videospotih – Pridni fantje, VLAK in 4 od 10. S številnimi impozantnimi projekti v svojem portfelju Gep v vsako zgodbo prinaša svojo prepoznavno filmsko estetiko in režijsko natančnost – tudi v to. "To sodelovanje z JBD je nekoliko drugačno od prejšnjih, ker tokrat nisem sam poskrbel za koncept in idejo, ampak je ta zrasla na bendovskem zelniku. Kljub temu je bilo tudi to ustvarjanje videospota polno kreativnih izzivov, ki smo jih uspešno rešili. Na koncu smo ustvarili nekaj svežega in drugačnega na slovenski glasbeni sceni," je povedal. Fantje so celoten videospot posneli v enem dnevu, in sicer na bowling igrišču, snemanje pa si krajšali, kakopak – s kegljanjem.

Matija Krigl (klaviature), Domen Lemut (kitara), Jernej Žavbi (bas kitara) in Maks Rozman (bobni) so omenjeni singel predpremierno že zaigrali na svojih prvih poletnih koncertih in prejeli odlične odzive občinstva. Besedna zveza 'Kje ste vsi?' iz interne fraze skupine (ter njene ekipe) tako že prehaja v besednjak njenih oboževalcev. Želja Jetov je, da jo posvojijo za svojo in da ta morda postane celo himna – ali pa vsaj povod – za ponovno srečanje s starimi prijatelji oziroma obuditev nekoč tesnih odnosov. "Mislim, da se vsak – sploh v naših letih – kdaj počuti osamljenega. Prav zato smo naredili to pesem, da spomnimo ljudi, da niso sami in se na koncu vendarle spet znajdeš med svojimi prijatelji," še dodaja Koritnik.