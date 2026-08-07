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Glasba

'Pesem sem začutil kot kugo zahodnega sveta'

Ljubljana, 07. 08. 2026 13.56 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Siddharta - Khanta

Priljubljena slovenska skupina Siddharta je predstavila videospot za skladbo Khanta, ki je izšla na njihovem zadnjem albumu z naslovom X. Pod spot se je podpisal Ven Jemeršič, ki je med drugim razkril, da se je snemanje odvijalo med enomesečnim bivanjem v New Yorku in Minneapolisu.

"Vse, kar se pojavi v spotu, je resnično. Ničesar si ni bilo treba posebej izmišljati. Amerika je material servirala sama, vroč, glasen in že rahlo zažgan po robovih," je povedal režiser spota Ven Jemeršič. "Pesem sem začutil kot kugo zahodnega sveta. Kot nekaj, kar se širi brez siren, brez mej in brez potrebe po dovoljenju. Ne prihaja več. Že zdavnaj je tukaj. Pred našim pragom, v naših telefonih, željah, jezi in utrujenosti."

Dodal je: "Velikokrat sem se znašel v situacijah, kjer snemanje ljudi na javnih mestih ni bilo ravno povabilo na čaj. Včasih sem se počutil kot na urbanem safariju, v lovu za človeško neumnostjo, ki je na ameriških tleh očitno našla idealno podnebje. Ni bilo treba dolgo čakati. Samo stati si moral dovolj dolgo na pravem vogalu. Pri vsem mi je največ pomagala žena Yuchen. V temperaturah do 39 stopinj je bila asistentka kamere, logistika, senca, voda in občasno navidezni model, da sem lahko neopazno posnel dogajanje za njenim hrbtom."

"Khanta je moj doslej najbolj dinamično zmontirani spot. V njem se zvrsti 412 kadrov. Sodobni človek je vajen neskončnega drsenja po telefonu, kjer nova podoba izbriše prejšnjo, še preden jo zares dojame. Spot uporablja isti ritem, le da namesto algoritma tok podob narekuje pesem. To ni samo slog. To je stanje."

O spotu je zaključil: "Spot zato ni samo portret Amerike. Je ogledalo, v katerem lahko morda prepoznamo tudi sebe. To je že peti videospot, pri katerem smo sodelovali s Siddharto. Khanta je med njimi najbolj nemiren, najhitrejši in verjetno tudi najbolj neposreden."

Siddharta Khanta pesem videospot

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KOMENTARJI1

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Dej nehej noo
07. 08. 2026 15.19
Seveda Amerika nam je za vzor,oni imajo vse prav,vidiš kaj dela moderna demokracija...pa še dost držav ma podobne probleme pa se rajš z drugimi državami ukvarjajo,namest da bi doma red naredl!
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