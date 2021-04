Pesem skupine The Killers rekorderka na britanski lestvici

Pesemi, ki so stare več let, skupine ne rade ponovno igrajo v živo na koncertih, vendar to ne drži za skupino The Killers in njihovega pevca Brandona Flowersa. Ta je dejal, da hite, ki jih je napisal in jih občinstvo še vedno rado posluša, z njimi zelo rad zapoje na koncertnih odrih. To velja tudi za pesem Mr Brightside. Lansko leto je Flowers pesem 'izrabil' za promocijo umivanja rok in s tem boljšo higieno med pandemijo.