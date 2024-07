Pesem Valovi morja Bepop dekleta ponesla na 3. mesto MMS festivala

Bepopovke Alenka , Ana in Tinkara so na letošnjem 43. festivalu Melodije morja in sonca navdušile z novo pesmijo, himno poletju Valovi morja . Gre za pesem s pozitivnim sporočilom, ki v sebi nosi poletni utrip. Pesem so močno začutili tudi poslušalci ter ji namenili odlično 3. mesto. "Pesem Valovi morja je spevna, melodija, ki gre hitro v uho. Na nek način je motivacijska, razigrana, spominja nas na poletne počitnice, dopust in na čas, ko odženemo vse skrbi. Želimo si, da bi pesem našla pot na radijske valove in da bi si jo ljudje prepevali ter jo vzeli za svojo," so povedale članice skupine Bepop .

Svoje zveste oboževalce navdušujejo na nešteto koncertih po Sloveniji, a poudarjajo, da se izkušnja na festivalskih odrih razlikuje od klasičnih nastopov na koncertih, saj moraš stopiti iz svoje cone udobja. "Zdaj ko smo dozorele, se nam zdi prav, da imamo tudi festivalsko izkušnjo. To je posebna preizkušnja in odgovornost, hkrati ti da nekaj adrenalina in znova požene kri po žilah. Ko se pripravljaš na festival takšnega kova, moraš stopiti iz svoje cone udobja, se zadev lotiti drugače," so povedale in dodale, da je bil ta korak lep napredek v njihovi karieri in da so z nastopom zelo zadovoljne, saj so si bron prislužile zaradi podpore poslušalcev in oboževalcev. "V bistvu je bilo leta 2003 na Emi identično, od strokovne žirije nismo prejele nič točk, pa smo vseeno pristale na 3. mestu, zgodovina se očitno ponavlja," je dejala Tinkara.

Za nastop je bila potrebna tudi pesem, na katero so tokrat naletele povsem naključno. Ko je namreč Alenka svoji prijateljici in sopevki iz skupine Sopranos, Iris, omenila, da z Bepopovkami razmišljajo o prijavi na festival ter da potrebujejo pesem, jih je ta presenetila. Imela je namreč že pripravljen osnutek pesmi, ki je po njenih besedah le čakala na pravo priložnost. "Že sam demo posnetek, v katerem je Iris prepevala le ob spremljavi klavirja, nas je v sekundi prepričal. Vedele smo, da je to skladba, ki smo jo iskale," so povedala dekleta, pri čemer je Ana še izpostavila: "Takoj sem začutila vajb pesmi in vedela sem, da gre za 'Bepop' pesem. Zdi se mi, da imamo Bepopovke dokaj prepoznaven zvok in to smo opazile tudi v pesmi Valovi morja."

Dekleta so se med snemanjem videospota počutile kot v študentskih letih. Teden dni pred festivalom so namreč preživele na slovenski obali. Čeprav so imele polno priprav na nastop, so z ekipo našle čas za proslavljanje Aninega rojstnega dne in snemanje videospota. Kot sama skladba je lahkoten in igriv tudi videospot, ki prikazuje zabavno morsko zgodbo. Kot pa smo izvedeli, je vreme tokrat poskrbelo za nekaj nepričakovanih zapletov in spremenjenih časovnic snemanja: "Začetek videospota smo v bistvu posneli na koncu, tako da smo snemali kadre v obratnem vrstnem redu. Nočna zabava na barki je bila v bistvu jutranja," je smeje razlagala Ana, Tinkara pa dodala, da je ravno zaradi tega bila izkušnja toliko bolj zabavna: "Počutile smo se tako kot v študentskih letih."