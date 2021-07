Pesem Wannabe praznuje 25 let: četrt stoletja legendarnih Spice Girls

Mineva že 25 let, odkar smo na radijskih valovih prvič lahko slišali energično britansko pesem, ki so jo zapele še bolj energične Britanke. Geri, Victoria, Mel B, Mel C in Emma so štiri dekleta, ki leta 1996 še niso vedele, kako zelo bo njihova kariera uspešna in kako močen vpliv bodo imele na pop glasbo.

"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends," je refren pesmi Wannabe, ki jo pozna vsak. 'Če želiš biti moj ljubimec, se moraš razumeti z mojimi prijateljicami,' so leta 1996 pela dekleta zdaj legendarne skupine Spice Girls in zato začele novo kulturo feminizma med mladimi. Ljubezen, prijateljstvo in enakopravnost so bile le nekatere od sporočil, ki jih je petperesna deteljica predstavljala svetu.

Spice Girls še danes marsikateremu dekletu pomeni religijo odraščanja in odo prijateljstvu ter mladostni ljubezni. 8. julija so dekleta s pesmijo Wannabe zavzele svet in navdušile z energičnim videospotom, kjer smo prvič dobili vpogled v njihovo edinstveno podobo: športna Mel C, divja Mel B, prikupna Emma, vedno urejena Victoria in ognjena Geri. Peterica, ki je najprej osvojila Veliko Britanijo, kasneje pa cel svet. Pesem so izdale 8. julija 1996 in je, po zapisanem na portalu Official Charts, Wannabe, v prvem tednu dosegla tretje mesto v Veliki Britaniji. Že v drugem tednu se je povzpela na prvo mesto, kjer pa je vztrajala sedem tednom. Prav zaradi tega dosežka se dekleta lahko pohvalijo z najboljšo uvrstitvijo na glasbene lestvice vseh pesmi vseh dekliških skupin na svetu. Wannabe je bila velika uspešnica povsod po svetu – ne le na Otoku. Prvo mesto je na glasbenih lestvicah osvojila v kar 37 državah. V Veliki Britaniji so prodali kar 2,03 primerkov singla, na spletu pa so si jo ljudje (na različnih platformah) do letos predvajali že več kot 84,2 milijonkrat.

Kariera ene najbolj uspešnih dekliških skupin na svetu je skozi leta le še vedno bolj cvetela. Vsak nov singel je osvajal prva mesta glasbenih lestvic. Koncertne turneje so najprej z Otoka razširile na Evropo, kasneje še v ZDA in na koncu na cel svet. Le eno leto po izdaji prvega hita so že posnele svoj film, ki je bil takrat velik hit.