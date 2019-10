Pesem za zlomljena srca: Ko tako tavaš, da že vidiš bele miši

Lusterdam skoraj točno eno leto po izidu prvenca Lepo mi godrnjaš predstavljajo novo skladbo z njega – za zadnji singel prvega albuma so izbrali Bele miši, skladbo, ki temelji na kitarskem popu in si hkrati privošči konkreten izlet v country vode. ''Pesem govori o dobrem in o slabem. O bolj dobro slabem in slabo slabem. O nekem osebnem spoznanju in moraliziranju, kako vidiš sebe v odnosu do sveta in o izkušnjah, ki jih kot posameznik doživljaš. Temelj oziroma izhodišče za skladbo je bila pravzaprav boleča ljubezenska izkušnja. Ah ja, mnogo skladb sem napisal takole. Govori o tem, kako razpadeš, ko te boli, kako padeš v nek delirij in tavaš. Tako tavaš, da že vidiš bele miši. Nekako tako kot da bi imel resne probleme z alkoholom. Želiš, da bi minilo in zato narediš komad, da ti je lažje," je o besedilu novega singla povedal avtor pesmi Hieronim Vilar , ki je tudi avtor videospota.

Kot je za 24ur.com povedal Vilar, so v videospotu želeli pokazati sebe kot band. Želeli so snemati na zanimivi lokaciji, kjer navadno ne snemajo takšnih stvari: "Ta bendovski del smo snemali v Ljubljani. Da pa ima spot neko dinamiko oziroma zgodbo, smo posneli notranje doživljanje bolečine z likom Aleksom, ki tava po mestu in ne pride nikamor, je torej ujetnik samega sebe in prostora, v katerem biva. Ta drugi del se je snemal v Beogradu. Za režijsko pomoč sem prosil Nino Tratnik, ki je vse skupaj posnela tako v Beogradu kot tudi v Ljubljani."

Lusterdam je band, ki ga sestavljajo sami filmarji: gonilna sila Hieronim Vilar (vokal, kitara), Mirko Medved (kitara), Jure Volgemut (bobni) inVen Jemeršič (bas). Poznajo se že leta in že dolgo prijateljujejo, saj skupaj delajo v video industriji (filmi, oglasi, televizijske oddaje …). Ker se vsi ukvarjajo tudi z glasbo, je bila pravzaprav logična posledica njihovih druženj skupen band. V letu 2018 so nase resno opozorili, najprej z naslovno skladbo albuma Lepo mi godrnjaš in pred poletjem še s singlom Moram, 25. septembra 2018 so izdali prvenec Lepo mi godrnjaš in skladbo Mesec, konec leta še skladbo Sonce, danes pa predstavljajo zadnji singel z albuma, skladbo Bele miši.