Pesmi Matjaža Vlašiča prvič zazvenele v orkestralnem aranžmaju

Posebej v poklon slovitemu skladatelju, so kranjski godbeniki nekatere Vlašičeve pesmi sploh prvič izvedli v okestralnem aranžmaju.

"Zelo sem počaščen in lahko povem, da sem zelo vznemirjen, da se je to danes v Kranju zgodilo in res bi se rad zahvalil vsem-orkestru, občini na čelu z županom, dirigentu-da bomo danes poslušali te moje melodije in mojo glasbo," nam je pred koncertom povedal Matjaž Vlašič.

"Velikokrat, ker se vedno slišimo popoldan, omenja, da je bil na Joštu pa na Jakobu, tako da mislim, da obožuje hribe. Tam si nabere veliko energije. Ko si z Matjažem ali pa ob njem, veš, da bo vse dobro in tako kot mora biti. Enostavno zaupaš v življenje skozi njegove besede," pa je Matjaža opisala Nina Pušlar.

S svojim občutkom, talentom in ljubeznijo do glasbe, pa je Matjaž uspešno okužil tudi ostale družinske člane.

"Največ pogovorov imava ravno o glasbi. Tudi jaz pišem pesmi in ga rad vprašam, kako se mu kaj zdi in mi pomaga," pa je o sodelovanju z očetom povedal Maj Vlašič.