Pesmi kot so Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba in Črtica so sinoči odmevale iz priljubljenega ljubljanskega kluba Cvetličarna, saj je na odru po enem letu ponovno stala skupina Mi2. Obiskovalci so se med dvournim koncertom napeli in naplesali, prav omenjeni klub pa je pri srcu tudi šestim Štajercem.