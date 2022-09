Pankrti so ob kalamarih in krompirčku napovedali koncert za 45 let delovanja na glasbeni sceni. Proslavili bodo v Hali Tivoli konec oktobra s koncertom, ki bo posvečen dvema albuma, Državnemu ljubimcu in Pesmim sprave, na odru pa se jim bodo pridružili številni gostje.