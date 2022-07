Petdnevni dogodek v čast Oliverju Dragojeviću

Ni kavarne, ni restavracije v mestu Vela Luka na Korčuli, ki ne bi bila v duhu Oliverja Dragojevića, ki se je za vedno poslovil na današnji dan pred štirimi leti. Letos so naredili petdnevni dogodek, posvečen tej glasbeni legendi, in na Korčuli ni več na voljo proste sobe. Kot vsako leto se je na Korčuli zbralo na tisoče oboževalcev Oliverja Dragojevića in ogromno glasbenikov, ki na odru na morju v Veli Luki pojejo glasbeniku v spomin. Letos so se na glavnem odru zvrstili tudi številni mladi upi. Nocoj se obeta veliki koncert, na katerem bodo nastopili številni Oliverjevi prijatelji, med njimi tudi Petar Grašo. Najbližji, tudi žena Vesna, pa so se že čez dan udeležili tradicionalnega recitala v cerkvi svetega Josipa in se legendi in svojemu najbližjemu poklonili na njegovem grobu.