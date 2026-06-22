Pet novih kategorij za nagrado grammy in sprememba pravil nominacij

Glasbena akademija za nagrade grammy je pripravila nove spremembe. Poleg petih novih kategorij (za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše r'n'b sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo) so preoblikovali tudi pravila glede tega, kolikokrat je lahko glasbenik nominiran za najboljšega novega izvajalca. Namesto treh odslej dovolijo štiri prijave. V preteklosti so v tej kategoriji med drugim slavile glasbenice Olivia Rodrigo, Chappell Roan in Olivia Dean.

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Spremembe, ki so jih predlagali člani akademije, po besedah glavnega izvršnega direktorja akademije Harveyja Masona ml. govorijo o širini današnje glasbene industrije in številnih žanrih, glasbenih izdelkih ter ustvarjalcih, ki jo oblikujejo. "Navdušeni smo, da bodo spremembe v prihajajočem letu zaživele, ko bomo slavili glasbenike, ki ustvarjajo prihodnost glasbe," so njegove besede povzeli francoski mediji.