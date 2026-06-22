Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Pet novih kategorij za nagrado grammy in sprememba pravil nominacij

Los Angeles, 22. 06. 2026 10.55 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Kdo bo prihodnji februar osvojil prestižnega grammyja?

Za glasbeno nagrado grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v petih novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše r'n'b sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.

Glasbena akademija za nagrade grammy je pripravila nove spremembe. Poleg petih novih kategorij (za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše r'n'b sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo) so preoblikovali tudi pravila glede tega, kolikokrat je lahko glasbenik nominiran za najboljšega novega izvajalca. Namesto treh odslej dovolijo štiri prijave. V preteklosti so v tej kategoriji med drugim slavile glasbenice Olivia Rodrigo, Chappell Roan in Olivia Dean.

Grammy
Grammy
FOTO: Profimedia

Spremembe, ki so jih predlagali člani akademije, po besedah glavnega izvršnega direktorja akademije Harveyja Masona ml. govorijo o širini današnje glasbene industrije in številnih žanrih, glasbenih izdelkih ter ustvarjalcih, ki jo oblikujejo. "Navdušeni smo, da bodo spremembe v prihajajočem letu zaživele, ko bomo slavili glasbenike, ki ustvarjajo prihodnost glasbe," so njegove besede povzeli francoski mediji.

Preberi še Grammy za album leta Bad Bunnyju

Naslednja podelitev nagrad bo februarja prihodnje leto v Los Angelesu. Na 68. podelitvi glasbenih nagrad grammy je nagrado za album leta osvojil Bad Bunny z Debi Tirar Mas Fotos, Kendrick Lamar je skupaj s SZA slavil v kategoriji videoposnetek leta za pesem Luther, skladba Wildflower avtorjev Billie Eilish in Finneasa O'Connell pa je postala pesem leta.

grammy nagrade nove kategorije spremembe pravila nominacije

Modrijani in Ansambel Stil že tretjič združili moči

Parvani Violet: Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče

24ur.com Častni grammyji letos med drugim Whitney Houston, Cher in Santani
24ur.com Namesto ameriških glasbenih nagrad letos samo podelitev Billboardovih
24ur.com Znane so nominacije za grammyje 2023
24ur.com Razkrivamo glasbene talente, ki se bodo letos potegovali za nastop na 61. festivalu Laško Pivo in cvetje!
24ur.com Glasba v letu 2022
24ur.com Med nominiranci regionalnih glasbenih nagrad 30 slovenskih izvajalcev
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763