Petar Grašo o prvem skupnem duetu z Nino Badrić: Na duet sem čakal 25 let

Petar Grašo je v svoji karieri dosegel veliko, res redko pa se je odločil za duete. A tokrat je bilo drugače. "Redko posežem po duetih in v svoji 27-letni karieri sem jih posnel le nekaj. Da se v sodelovanju dobro počutimo, se mora ujemati vse – trenutek, glasba in izvajalec," je povedal ob izdaji nove pesmi, ki jo je posnel v sodelovanju s priljubljeno hrvaško pevko Nino Badrić .

Z Nino se sicer poznata že dolgo, a šele sedaj so se vse tri stvari poklopile in nastala je pesem Nemoj. "Na ta duet sem čakal 25 let, od najinega prvega srečanja. V življenju se vse zgodi, ko se mora. Čakala sva pesem, pesem je čakala naju in pomembno je, da sva se srečala. Užival sem delati z Nino. Zelo všeč so mi njeni predlogi, najino energijo pa je zagotovo začutilo tudi občinstvo," je prepričan zvezdnik, ki je skupaj z glasbeno prijateljico pesem prvič predstavil na Melodijah Jadrana. Požela sta stoječe ovacije.