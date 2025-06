Petar Grašo ob 30-letnici kariere: Največji izziv je ostati zvest samemu sebi

Petar Grašo letos praznuje 30 let kariere, a obletnic sicer ne praznuje pretirano – pomembno mu je predvsem, da ostaja zvest sebi in svoji glasbi. Pravi, da je ljubezen v središču vseh njegovih pesmi, ki jih opisuje kot mediteranski pop s pridihom italijanske in dalmatinske glasbene tradicije. Ob tem poudarja, da mu nikoli ni šlo za slavo, ampak za ustvarjanje pesmi, ki izražajo čustva. Največji izziv zanj je bil ostati iskren do sebe in se ne prilagajati trendom, ki prinašajo hiter uspeh. Čeprav pravi, da ne rad daje intervjuje, si je za naš medij vzel nekaj minut.

Splitski glasbenik Petar Grašo letos praznuje 30 let svoje glasbene kariere, a kot pravi sam, obletnice zanj niso nekaj, kar bi posebej proslavljal. "Obletnica kot obletnica mi ne pomeni preveč. Nisem tip človeka, ki praznuje samo zaradi neke obletnice," pravi Grašo, a hkrati priznava, da je 30 let ustvarjanja le nekaj posebnega: "30 let kot številka in kot količina nekega časa, ki sem ga preživel sam s sabo in s svojo glasbo in s svojo, če lahko rečemo, kariero, je morda nekaj, kar je na nek način vredno malo proslaviti."

Ravno zato je letos pripravil jubilejno turnejo, s katero se spominja vseh trenutkov in ljudi, ki so mu stali ob strani. "Preletimo ves ta časovni stroj vsega, kar se je v teh tridesetih letih dogajalo, in nekateri ljudje, ki so bili z mano od začetka kariere. Občinstvo, ki je mojih let in nekateri starejši pa tudi mlajši, res mlajše generacije, ki prihajajo na koncert in uživajo."

Ostati zvest sam sebi, za slavo mu je bilo vseeno

Grašo pravi, da so bili največji izzivi v karieri tisti trenutki, ko je moral ostati zvest samemu sebi: "Morda bi lahko rekel, da so največji izziv ti trenutki, ko moraš ostati ti, čeprav vidiš, da bi bilo morda v tistem trenutku bolj donosno, če bi šel v neki žanr, ki je takrat in. Nek žanr, ki prodaja karte, ampak potem v resnici izgubiš svojo identiteto." Ob tem dodaja, da ga nikoli ni vlekla slava, ampak glasba sama: "Sam sem celo življenje ostal zvest tistemu, kar čutim. Mislim, da ljudje zato tudi to tako nagrajujejo. Da jih toliko pride na koncert. V resnici vedo, kaj bodo dobili z imenom Petar Grašo."

Grašova glasba: ljubezen in Mediteran

Svoj glasbeni slog opisuje kot 'mediteranski pop', ki ni tipično dalmatinski: "Moja glasba je bolj italijanska kot dalmatinska, a ima ta dalmatinski pridih. Tako da ljudje so nekako ... Ko se združijo ljubezen, Mediteran, morje, potem dobiš Petra Graša." Njegove pesmi so, kot pravi, vedno pesmi o odnosih: "V 100 odstotkih mojih pesmi so pesmi, ki so bazirane na odnosih med ljudmi, ki se imajo radi. Največkrat o partnerjih. Ali je to ljubezen, ki je uresničena? Ali je to ljubezen, ki ni uresničena? Je to ljubezen, ki je minila? Pojem o teh čustvih."

Petar Grašo FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-expand

Veliki ali mali koncerti – pomembna je energija