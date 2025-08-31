Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Petar Grašo po 30 letih kariere še vedno upošteva nasvet pokojnega Dragojevića

Ljubljana, 31. 08. 2025 20.58 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik , Simon Vadnjal , E.K.
Komentarji
1

Petar Grašo nas je povabil na čustveno potovanje skozi 30 let njegovega glasbenega ustvarjanja. Njegovi oboževalci v polnih ljubljanskih Križankah se niso pustili motiti ne bliskom ne gromu, Splitčan pa je držal visok tempo in cel večer nizal eno uspešnico za drugo.

Kot so oboževalci Petra Graša že vajeni, si je še pred koncertom vzel čas za njih, podpisoval albume, poziral za spominske fotografije. "Križanke so prizorišče, ki spada med mojih 5 najljubših vseh časov. Ponujajo neverjetno energijo in lepoto, vsak koncert tu pa je od prve pesmi naprej nabit z dobro energijo," nam je zaupal pevec.

Petar Grašo
Petar Grašo FOTO: POP TV

Že pri dvajsetih letih je žel uspehe in užival visoko priljubljenost med svojimi poslušalci, za vedno pa si je zapomnil nasvet starejšega glasbenega kolega. "Pokojni Oliver Dragojević, s katerim sem se precej družil, mi je svetoval: nikdar ne stori te napake, da postaneš tisti tip iz časopisov. Ko se spremeniš v tipa iz časopisov, izgubiš občutek za realnost, izgubiš toplino, energijo, vse, kar te je privedlo do uspeha," je razkril Grašo.

Še naprej namerava v svetu všečkov staviti na pristnost. "Ljudi ne moreš vleči za nos, se pretvarjati - to začutijo. Jaz za to nimam razloga. Nimajo me radi zaradi trebušnih mišic, nimam močnih bicepsov, niti bujnih las. Radi me imajo, ker napišem pesem, ki se jih dotakne. Ne delam si utvar, da je kaj več od tega. Všeč mi je, da me imajo zato radi. In všeč mi je, da sem lahko normalen," je sklenil hrvaški pevec.

Petar Grašo Pevec Križanke Oliver Dragojević
Naslednji članek

Povratnici Benee in Zara Larsson sta kot vedno bistri in ljubki

Naslednji članek

Navdušeno ljubljansko občinstvo: nastopila Rihannina dvojnica

SORODNI ČLANKI

Sosed Petra Graša: Hano imamo raje za sosedo kot Danijelo

Praznik pršuta in terana pričaral čarobno vzdušje

Žena Petra Graša uživala v druženju s prijateljicami

Petar Grašo ob 30-letnici kariere: Največji izziv je ostati zvest samemu sebi

Petar Grašo presenetil ljubljansko občinstvo

Žena Petra Graša delila prvo skupno fotografijo hčerke in sina

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morskadeklica123
31. 08. 2025 21.40
Tale brada mi pa ni všeč. Preveč scefrana in predolga!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189