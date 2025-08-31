Petar Grašo po 30 letih kariere še vedno upošteva nasvet pokojnega Dragojevića

Kot so oboževalci Petra Graša že vajeni, si je še pred koncertom vzel čas za njih, podpisoval albume, poziral za spominske fotografije. "Križanke so prizorišče, ki spada med mojih 5 najljubših vseh časov. Ponujajo neverjetno energijo in lepoto, vsak koncert tu pa je od prve pesmi naprej nabit z dobro energijo," nam je zaupal pevec.

Že pri dvajsetih letih je žel uspehe in užival visoko priljubljenost med svojimi poslušalci, za vedno pa si je zapomnil nasvet starejšega glasbenega kolega. "Pokojni Oliver Dragojević, s katerim sem se precej družil, mi je svetoval: nikdar ne stori te napake, da postaneš tisti tip iz časopisov. Ko se spremeniš v tipa iz časopisov, izgubiš občutek za realnost, izgubiš toplino, energijo, vse, kar te je privedlo do uspeha," je razkril Grašo.

Še naprej namerava v svetu všečkov staviti na pristnost. "Ljudi ne moreš vleči za nos, se pretvarjati - to začutijo. Jaz za to nimam razloga. Nimajo me radi zaradi trebušnih mišic, nimam močnih bicepsov, niti bujnih las. Radi me imajo, ker napišem pesem, ki se jih dotakne. Ne delam si utvar, da je kaj več od tega. Všeč mi je, da me imajo zato radi. In všeč mi je, da sem lahko normalen," je sklenil hrvaški pevec.