Petar Grašo prvič spregovoril o zvezi s Hano Huljić: Zelo sva srečna

"Zelo sva srečna in zadovoljna in tako mora biti. Hana je zelo dobro in srečna sva," je za InMagazin Nove TV povedal Petar Grašo. Čeprav je bil z besedami zelo skop, je 45-letni pevec jasno dal vedeti, da je v njegovem odnosu z mlado glasbenico Hano Huljić trenutno vse rožnato.

"Nekako sem se naučil, da zato, ker veliko skrivam svoje zasebno življenje, je medijska pozornost toliko večja. Moram pa biti iskren in povedati, da sem pravzaprav malo presenečen nad kreativnostjo določenih medijev pri snovanju najrazličnejših novic. Živiva svoje življenje in pomembno je, da so ljudje okoli naju zadovoljni in da so vsi mirni, a tudi zadovoljni," je dodal glasbenik.

Naj omenimo, da se je pred dnevi oglasila Grašova nekdanja ljubezen, pevka Danijela Martinović. Ta je za hrvaško revijo Gloria prvič za javnost spregovorila o njunem razhodu. "Trenutek, ki je neizbežen, ne more mimo tebe. Nenapisano pravilo je, da se razmerja dramatično končajo, ko pa je ob tebi oseba, ki jo spoštuješ in ceniš, potem je razhod še toliko bolj nerazumljiv," je o razhodu z Grašem dejala pevka, ki je pripravljena na nov začetek.