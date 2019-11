Petar Grašo prvič v ljubljanskih Stožicah: Zdaj sem miren

Petar Grašo , 43-letni Dalmatinec, ki je na sceni že več kot 20 let in ki zelo dobro pozna slovensko občinstvo je prvič nastopil v ljubljanski Areni Stožice in obiskovalce razveselil z največjimi hiti. Koncert, ki ga je režiral slovenski režiser Nejc Levstik (znan tudi po Reki ljubezni in Usodnem vinu, op.a.), je navdušil vse njegove oboževalce.

Zapel je vse svoje največje hite iz najbolj uspešnega albuma Utorak iz leta 1999 in vse hite, ki jih je izdal v zadnjih nekaj letih, kot sta Moje zlatoinAko te pitaju. Romantično balado Ako te pitaju je pustil za konec ter goste počastil s konfeti in baloni ter tako ustvari posebno vzdušje ob prepevanju pesmi, ki je v letošnjem letu dobila kar nekaj glasbenih nagrad tako na Hrvaškem kot tudi na tleh nekdanje skupne države. "Rad bi se vam zahvalil. Neumno je reči, da sem osvojil to dvorano. To je brez veze. Vi ste osvojili mene in jaz vas. Zdaj sem miren, ker sem končno nastopil tudi tukaj, v ljubljanski Areni," je pred zadnjo pesmijo povedal Petar in bil po končani pesmi vidno ganjen: "Najlepša hvala za vse!"

Grašo, ljubitelj vsega dobrega in lepega ter predvsem nežnih, romantičnih not, se je sredi koncerta z velikega odra preselil na manjšega, postavljenega na drugi strani dvorane, kjer ga je čakal dodaten klavir. Tam se je poklonil svoji karieri in predvsem svojim začetkom ter povedal, da so njegovi največji idoli od nekdaj bili The Beatles in seveda, eden in edini 'morski vuk'Oliver Dragojević. Za razliko od mnogih hrvaških pevcev, ki na svojih koncertih v zadnjem letu in pol, odkar je Oliver umrl, delijo svoje zgodbe, povezane z njim, se mu je poklonil le s kratko zahvali in s prepevanjem pesmi CesaricainDva put san umra. Na klavirju, obsijanem le z nekaj reflektorji, je tako pričaral dalmatinsko pravljico in se s svojim glasom za svojo kariero zahvalil pokojni legendi hrvaške glasbe.