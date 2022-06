Petar Grašo v nabito polnih Križankah: Ljubljano imam zelo rad

V ljubljanskih križankah je znova nastopil ljubljenec žensk, Dalmatinec Petar Grašo, ki se je na prizorišče vrnil po dobrih šestih letih, v Ljubljani pa je bil nazadnje tik pred epidemijo, decembra 2019. V intervjuju pred koncertom je povedal, da so on, Mediteran in Slovenija izjemna kombinacija, na katero upa staviti, da bo prinesla lep večer. In ga je. Križanke že dolgo niso bile tako polne.

Zaljubljeni pari, razigrane skupine deklet, staro in mlado je v Križankah pričakalo enega najbolj priljubljenih hrvaških glasbenikov – Petra Graša. V že dolgo ne tako polnih Križankah je svojim največjim oboževalcem priredil večer, ki še dolgo ne bo šel v pozabo. "Dober večer prijatelji, Ljubljana, Slovenija! Minila so tri leta od zadnjega koncerta v Ljubljani, potem pa je prišel virus in nismo vedeli, ali bomo še kdaj peli, ali bomo z maskami, kaj se bo sploh dogajalo. Ampak zdaj smo tu. In vrnili smo se na kraj, kjer sem imel prvi koncert v Ljubljani. Tukaj so stvari, ki jih imam rad. Križanke, prijatelji, dobro vreme, glasba. Hvala, da ste prišli, hvala da ste nasmejani. Ne bomo izgubljali besed, danes bomo peli!" je po prvih dveh pesmih (Jel' ti reka ko, Šporke riči) občinstvo nagovoril Grašo in nadaljeval z repertoarjem svojih največjih uspešnic.

icon-expand Petar Grašo v Križankah. FOTO: POP TV

V intervjuju pred koncertom nam je zaupal, zakaj ima rad Križanke, kako se pripravlja na vlogo očeta oziroma ali je na to sploh pripravljen in kdaj lahko oboževalci pričakujejo novo pesem. Več spodaj. Dobrodošel spet v Ljubljani, v Križankah. Kako si, kako se počutiš pri nas? Počutim se krasno. Ravno prej smo klepetali, da so Križanke verjetno eno od top pet prizorišč, na katerih najraje nastopamo. Zakaj?

Očitno je, da te imajo Slovenci zelo radi. Tudi tokrat si razprodal koncert. S čem misliš, da si nas osvojil? Nisem se trudil osvojiti ljudi. To je morda najbolje. Mislim, da ko se nekdo preveč trudi, da bi bil ljudem všeč, se ta energija izgublja. Vsa ta leta sem resnično samo rad delal pesmi, rad sem izvajal pesmi na odru. Nisem bil važen, nisem se trudil biti nekakšna 'faca'. Nisem na ljudi gledal z viška, ampak sem rad izvajal glasbo in verjamem, da sem vedno delal dobro glasbo. Da delam dobro glasbo, da delam visoko kakovostno produkcijo. Ne samo jaz, ampak tudi vsi moji sodelavci, od Tončija Huljića, Vjekoslave in drugih. Mislim, da so moje pesmi takšne, da ljudi asociirajo na morje, enostavnost življenja, kar v teh časih dobiva nov pomen in da se imamo med seboj samo še raje, kot smo se imeli. Kako bi opisal Slovence, kakšno občinstvo smo? Vedno pravim, da ko sem začel igrati, sem imel prve koncerte nekje v okolici Kopra. To je bilo leta 1998. Ljudje so mi rekli: 'Greš v Slovenijo? Pripravi se. Veš, na Hrvaškem je občinstvo toplo, Slovenci so tihi, hladni.' Ko sem prišel v Koper, smo skupaj plesali dve uri. In tako kot smo takrat, leta 1997, tudi zdaj, leta 2022. Slovenci so ... Ne da bi želel biti kakšen diplomat ali politično korekten, ne morem povedati, kakšni so Slovenci, kakšni Hrvati, kakšni Srbi. Imam svoje občinstvo in to je povsod najboljše in povsod enako. Nasmejano, enostavno, z bistrimi očmi, objeto. In takšni so tudi Slovenci. Bi lahko izpostavil pesem, ki jo Slovenci obožujejo?

Torej vse? (smeh) Skoraj vse, ja. (smeh) Zadnji hit, ki si ga izdal, je bila pesem Jel ti reka ko. Približuje se poletje, kaj novega lahko pričakujemo? Boš pripravil kaj novega? Poleti ne bom pripravil nič novega, ker bo poletje zelo delovno. Verjamem, da bo to 'najbolj gosto' poletje do zdaj, saj bom imel vse koncerte, ki so bili prestavljeni zaradi epidemije. Poleg tega pa bodo še drugi veliki koncerti, zato letos poleti ne bo nove pesmi. To poletje nas čakajo precej veliki koncerti: od Ljubljane, do Sarajeva, pa Arena v Pulju ... Da ne naštevam vsega. Okoli oktobra, malo pred beograjsko Areno, pa bom posnel nov singel. Delam na tem in vedno delam na tem, kot da je zadnja. Mučim se z njo, se vračam v studio, mislim, da sem propadel, da to ni nič več vredno. Pa spet vse od začetka, dokler ne rečem: 'No, to je to!'. In tako je tudi z novo pesmijo, ki bo izšla okoli oktobra. Vem, da teh vprašanj ne maraš, a vemo, da te že kmalu čaka nova življenjska vloga. Postal boš oče. Si pripravljen na novo vlogo?

Se je zdaj tvoja kreativa, pisanje pesmi, kakor koli spremenilo? Moja rutina dela in moj način dela in moje sodelovanje s Tončijem je identično, kreativna, prepolna preobratov. S tem mislim, da nama je najprej nekaj všeč, pa spet ne, in se vračava v studio. To, kar sem povedal že prej. Na pesmih delava čisto normalno. Ko sva ravno pri Tončiju. V svoji novi pesmi Baci oko na mene omenja tudi tebe, saj v pesmi govori s svojo bodočo vnukinjo in tebe označi za 'škrtico' ... (smeh) To sva si skupaj izmislila, skupaj sva se smejala. Ko mi je rekel, če bi nastopil tudi v videospotu, sem rekel, da vsekakor. To je vse skupaj ena ironija, hec, to je odlična pesem. Najin odnos je takšen, mediteranski, vedno se šaliva eden iz drugega, tudi javno preko videospota.