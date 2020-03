Peti Dan rock žena uspešno kljuboval virusom

"Festival Dan rock žena s Sonjo organizirava od leta 2015, ker si želiva, da bi si ženske v glasbi več upale. Da ne bi vedno stale le pod odrom na koncertih. Veva, da si marsikatera ženska želi biti na odru, a nima dovolj zaupanja vase, da bi verjela, da se lahko nauči igrati kak instrument. Predvsem pa večini manjka močna volja in vztrajnost. Veliko se jih je učilo kitare in bobne, a so prehitro obupale. Znanje se ne pokaže čez noč. Z dobro organiziranostjo je vse združljivo. Verjameva, da si vsak naredi svoje življenje kakršno hoče in tudi me si ga prilagajamo po svoje. Imava srečo, da imava okrog sebe ljudi, ki naju podpirajo in imajo radi. To je zelo pomembno. Dan rock žena ni metal festival, je festival v podporo ženskam, glasbenicam, ki ustvarjajo, ki so kreativne in bi rade predstavile svoja dela," je petemu letu Dneva rock žena ob bok povedala basistka zasedbe Hellcats, Saša Zagorc, ki ga organizira s svojo sestroSonjo, ki sedi za bobni.

Tako Saša kot Sonja sta bili po koncertu izredno zadovoljni saj festival raste in je kljub strahu in nepredvidljivim razmeram zaradi koronavirusa, ki so vladale v soboto, prišlo zelo veliko ljudi. Pri Hellcats je ponovno nastopila odlična kitaristka Aleksandra Stamenkovićiz Beograda, kot gostja pa se je obiskovalcem predstavila mlada kitarska virtuozinja Staša Zadravec, pevkaKarmen Klincpa je dala vsemu skupaj piko na i in dekleta so pokazala, da so kot dobro utečen rockerski stroj, ki melje vse pred seboj.