Peti protikoronski paket je zajel tudi kulturnike, a borba za delo še ni končana

Po glasnih opozarjanjih so s petim protikoronskim paketom pomoč vendarle dobili tudi kulturniki. Pravijo, da bodo lahko zdaj malce lažje dihali. Borba za delo sicer še ni končana, a vseeno bo glasbenikom peti paket pomoči še kako pomagal prečkati še kar nekaj mesecev dolg most do morebitnega normalnega življenja. So se pa kulturniki tudi sami organizirali. Režiser Rudi Uran se je lotil posebne akcije in na kup zbral strokovnjake, ki so brezplačno posneli videospot. Glasbenika so izbrali preko natečaja.