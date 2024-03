Petra Ceglar hvaležna šovu Slovenija ima talent: Danes ne bi bila tu

OGLAS

"Vse se je tako na hitro odvilo, da moram še zbrati občutke, ampak sem res presrečna. Zelo sem vesela, da so bili tukaj prijatelji, vsi, ki so mi blizu in da so me podpirali. To mi pomeni največ," je bila po predstavitvi svoje nove pesmi presrečna Petra Ceglar, ki jo je slovensko občinstvo spoznalo na odru šova Slovenija ima talent."Glavno sporočilo je, da ko te nekdo ali nekaj prizadene, zbereš moč, narediš nekaj na sebi in ko si uspešen, si potem misliš, da bo njemu žal. Maščuješ se mu s svojim uspehom," je razložila o novi pesmi, ki nosi naslov Pazi.

Petra Ceglar je predstavila pesem Pazi. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

V videospotu za pesem je nastopil aktualni Sanjski moški Blaž Kričej Režek. "Blaž je skoraj moj sosed, zelo pa sem dobra prijateljica z njegovo sestro, pa sem potem dobila idejo, da bi sodelovala, ker je sanjski moški in se mi je zdelo, da bo to ljudem zelo zanimivo za gledati," je zaupala o odločitvi o glavnem igralcu in nadaljevala: "Mislim, da mu je bilo zelo fino na snemanju, saj je nekaj deklet plesalo okoli njega. To nobenemu ne bi bilo težko." Kakšna izkušnja pa je bila to za Blaža? "Jaz sem tam eden izmed njenih nekdanjih fantov. Pritisnil sem na napačno noto, zato me zveže, čez usta dobim selotejp. Sanje vsake ženske, ko so jezne," je povedal v smehu.

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke





