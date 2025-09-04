Petra Ceglar predstavlja pesem, ki govori o ljubezni na daljavo

Petra Ceglar, 25-letna kantavtorica, študentka in ustvarjalka vsebin predstavlja novo pesem, ki jo je poimenovala Pariz. Po snemanju skladbe, se je s kamero v roki odpravila v Pariz, kjer so v enem dnevu posneli videospot na najznamenitejših lokacijah.

Petra Ceglar se je Sloveniji predstavila v oddaji Slovenija ima talent, v zadnjih letih pa se je s svojimi avtorskimi skladbami usidrala tudi na slovenskih radijskih postajah. Kot ustvarjalaka vsebin je vseprisotna na družbenih omrežjih, kjer je poleg zgodb iz študentskega in glasbenega sveta, v zadnjih letih prepoznana tudi s posnetki iz ozadja tekmovanja za Pesem Evrovizije.

Petra Ceglar predstavlja pesem z naslovom Pariz. FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

Poslušalcem v teh dneh predstavlja pesem Pariz, ki govori o ljubezni na daljavo, ki se ni izšla. "Naša generacija veliko potuje, študira v tujini in spoznava ljudi iz vsega sveta preko spleta, zato so takšne zgodbe vedno bolj pogoste." Tudi ona je velik del svojih študijskih let preživela v tujini. "Občutek imam, kot da je moje srce razpršeno po celem svetu. Prijatelje imam iz vseh možnih držav, na vseh koncih. To je sicer neprecenljivo, a je cena tega to, da vedno nekoga pogrešaš."

Videospot so posneli v 24 urah v Parizu

"Na izmenjavi v Španiji sem spoznala prijateljico Juliette iz Pariza. Dobila sem idejo, da bi videospot posneli kar tam. Kontaktirala sem jo in v Pariz letela že naslednji vikend! Manjkal mi je le še igralec in po nekaj klicih se je našel Parižan Antoine, prijatelj prijatelja. Našla sva se pod Eifflovim stolpom, nato pa smo skupaj s skuterji obkrožili mesto in skozi cel dan snemali romantične scene na najznamenitejših lokacijah! Vse te momente smo ujeli kar z domačo kamero! Imeli smo se nepozabno!" je povedala o snemanju.