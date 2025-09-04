Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Petra Ceglar predstavlja pesem, ki govori o ljubezni na daljavo

Ljubljana, 04. 09. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik , K.Z.
Komentarji
0

Petra Ceglar, 25-letna kantavtorica, študentka in ustvarjalka vsebin predstavlja novo pesem, ki jo je poimenovala Pariz. Po snemanju skladbe, se je s kamero v roki odpravila v Pariz, kjer so v enem dnevu posneli videospot na najznamenitejših lokacijah.

Odprte so prijave za novo sezono Slovenija ima talent.

Petra Ceglar se je Sloveniji predstavila v oddaji Slovenija ima talent, v zadnjih letih pa se je s svojimi avtorskimi skladbami usidrala tudi na slovenskih radijskih postajah. Kot ustvarjalaka vsebin je vseprisotna na družbenih omrežjih, kjer je poleg zgodb iz študentskega in glasbenega sveta, v zadnjih letih prepoznana tudi s posnetki iz ozadja tekmovanja za Pesem Evrovizije.

Petra Ceglar predstavlja pesem z naslovom Pariz.
Petra Ceglar predstavlja pesem z naslovom Pariz. FOTO: Arhiv izvajalke

Poslušalcem v teh dneh predstavlja pesem Pariz, ki govori o ljubezni na daljavo, ki se ni izšla. "Naša generacija veliko potuje, študira v tujini in spoznava ljudi iz vsega sveta preko spleta, zato so takšne zgodbe vedno bolj pogoste." Tudi ona je velik del svojih študijskih let preživela v tujini. "Občutek imam, kot da je moje srce razpršeno po celem svetu. Prijatelje imam iz vseh možnih držav, na vseh koncih. To je sicer neprecenljivo, a je cena tega to, da vedno nekoga pogrešaš."

Videospot so posneli v 24 urah v Parizu

"Na izmenjavi v Španiji sem spoznala prijateljico Juliette iz Pariza. Dobila sem idejo, da bi videospot posneli kar tam. Kontaktirala sem jo in v Pariz letela že naslednji vikend! Manjkal mi je le še igralec in po nekaj klicih se je našel Parižan Antoine, prijatelj prijatelja. Našla sva se pod Eifflovim stolpom, nato pa smo skupaj s skuterji obkrožili mesto in skozi cel dan snemali romantične scene na najznamenitejših lokacijah! Vse te momente smo ujeli kar z domačo kamero! Imeli smo se nepozabno!" je povedala o snemanju. 

"Idejo za skladbo sem dobila, ko sem lani poleti opravljala študentsko prakso v Španiji. Zares sem ponosna, da sem jo v celoti napisala sama. Pri izpeljavi projekta sem nadalje sodelovala še s Timotejem Piršem, Kevinom Koradinom in Matejem Pečaverjem," pa je razkrila o sami pesmi.

petra ceglar pariz pesem
SORODNI ČLANKI

Petra Ceglar hvaležna šovu Slovenija ima talent: Danes ne bi bila tu

Tekmovalca Talentov združila moči: navdih za pesem dobila v Valenciji

20-letna Petra Ceglar s pesmijo o nesrečni ljubezni: O tem se premalo govori

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256