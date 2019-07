Petra Zore bo s skupino na Hrvaškem predstavila slovenski album

Plavolaska, ki ima dve ljubezni – glasbo in poučevanje, poletje izkoristi za glasbene nastope in snemanja. Sicer učiteljica razrednega pouka pravi, da poletje ni čas za lenarjenje in poležavanje. Njeno poletje je vedno tudi kreativno.

Petra Zore, pevka skupine Bomb Shell, je sicer učiteljica razrednega pouka v osnovni šoli, a pravi, da med poučevanjem in glasbo ne dela razlik. "Skozi vse leto veslam med mojima dvema velikima ljubeznima – med glasbo in poučevanjem. Priznam, da je včasih težko, a vselej dan zaključim z zadovoljstvom. Počitnice mi bodo dopustile, da si bom lahko nekaj več časa privoščila za mojo glasbo!" Kot učiteljica razrednega pouka ima zaradi počitnic nekaj več prostega časa, kar pa še ne pomeni, da je zdaj čas za lenarjenje in poležavanje.

Petra bo imela delovno poletje, pravi. FOTO: osebni arhiv

Avtorica večine besedil S skupino Bomb Shell, s katero so v aprilu izdali svoj prvi avtorski album z naslovom Ob petih, že pridno načrtujejo naslednji album. Kot avtorica besedil in soavtorica glasbe skupine Bomb Shell Petra pove: "V veselje mi je pripravljati nov glasbeni material, v vsaki skladbi zaokrožim sebe, svoje počutje in podam kakšen končni nauk. Vse pa prepletem s pozitivo in optimizmom, ker takšna pač sem. Srečo imam, da imam ob sebi odlične glasbenike iz banda, ki hitro razumejo moje želje, tako da idejam kar ni videti konca! Sicer pa se ne morem odločiti, ali mi je lepše nastopati ali pisati in snemati naše nove skladbe. Zato se bomo z Bomb Shell v teh vročih poletnih mesecih lotili kar obojega."

Predstavili se bodo tudi na Hrvaškem. FOTO: osebni arhiv