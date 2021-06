Petra Zore: Ne obsojajmo ljudi, če ne poznamo njihovih zgodb

Bomb Shell so mlada in energična glasbena skupina z vrhunsko vokalistko Petro Zore, ki napiše skoraj vse njihove pesmi – in nič drugače ni bilo tokrat. Petra, ki je po poklicu profesorica razrednega pouka, nam je povedala, da je nad svojim delom presenečena, saj ni pričakovala, da ji bo pisanje šlo tako dobro od rok.

Z novo pesmijo Vsi smo ljudje želi ljudem sporočiti, kako pomembno je, da smo drug do drugega prijazni:"Sama se kar pošalim, da bi lahko bila ta pesem himna ljudem po vsem svetu. Večina mojih besedil ima pozitivno tematiko in tudi ta ni izjema. Zdi se mi pomembno, da ljudi še bolj ozavestim, kako pomembno je, da si dober do sebe in seveda do sočloveka, da se s prijaznostjo lahko daleč pride, da lahko en nasmeh nekomu polepša dan in da ne obsojajmo ljudi, ker ne poznamo njihovih zgodb. Tako so me učili tudi doma, jaz pa samo predajam svojo pozitivo in empatijo do sočloveka naprej skozi glasbo, poučevanje. Ta pesem je moje poslanstvo in vodilo skozi moje življenje."