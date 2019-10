Petra Zore o navdihu za novo pesem: Ne gre le za zbiranje všečkov

Skupina Bomb Shell skupaj z njihovo popularno pevko Petro Zore , ki ob nedeljah s svojimi preobrazbami navdušuje v oddaji Znan obraz ima svoj glas, predstavlja novo skladbo z njihovega aktualnega albuma. Skladba Tu in zdaj, za katero pravijo, da je nova-stara, saj jo je moč slišati na njihovem aktualnem albumu …Ob petih…, nosi prav posebno sporočilo z vsebino, da se je v vsakdanu potrebno posvetiti tistim pravim stvarem. Petra, ki je napisala besedilo za skladbo v intervjuju pravi: “Ljudje smo v svojem vsakdanu deležni vedno več informacij. Ko odpremo socialna omrežja vidimo življenje nekoga, ki mogoče to v resnici ni. Hrepenimo po všečkih, obdelanih fotkah, objavljanju na našem vsakem koraku. Zato sem imela motiv in napisala skladbo o vrednotah, ki bi morale biti pomembne v današnjem času. Ne gre le za zbiranje všečkov, fotkanje na vsakem koraku ali nagovarjanje ljudi naj kupijo to in ono. Pač pa za resnične pogovore, druženja in objeme z ljudmi. Tega nam v današnjem času res primanjkuje.”

Skladba Tu in zdaj pa je dobila tudi videopodobo. Spot zanjo je bil posnet v prestolnici, v njem pa igra tudi nadebudna igralka in profesionalna plesalka Katja Škofic, ki pravi, da je na snemanju videospota z Bomb Shell nadvse uživala in da je nestrpno pričakovala njegov izid.

Ob vprašanju o prihajajočih projektih banda Bomb Shell in njihove pevke Petre Zore, bobnar Brane Štubljar ml. doda: “Band trenutno dela s polno paro. Polni smo zagona in ustvarjalnosti. Zdaj na vso moč podpiramo in stojimo ob strani naši Petri, ki nas vse bolj preseneča in navdušuje na oddaji Znan obraz ima svoj glas. Sicer pa pridno vadimo in se pripravljamo na nove projekte ter koncerte, ki se nam približujejo. Res nas čaka lepo obdobje.”Ob zaključku pogovora Brane doda, da potihoma že snujemo načrte za izid njihovega drugega albuma, ki, kot pravi, bo za njih res poseben, saj so ostali še bolj zvesti sebi in njihovemu zvoku.