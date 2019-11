Petra Zore: Sebe sem dala na papir in uglasbila svojo zgodbo

"Lublana je zame res prav posebna skladba. Je skladba, ki opisuje mene, moje življenje in moje delo. Lahko rečem, da sem sebe dala na papir in uglasbila svojo zgodbo. 'Lublana' je moja glasbena avtobiografija. Izredno vesela sem, da se v življenju lahko ukvarjam s stvarmi, ki jih želim delati. In prav z zadovoljstvom sem ustvarila mojo oziroma našo novo skladbo, pa čeprav govori samo o meni. Simbolično se lahko v njej najde prav vsak, ki je zadovoljen s svojim življenjem," je povedala simpatična pevka Petra.

In za glasbenika je seveda najlažje, da to naredi z glasbo. Prav zato je nastala nova skladba, ki jo je Petra kot zavedna Ljubljančanka simbolično narečno poimenovala Lublana.

Nad Petrinimi fantastičnimi nastopi v oddaji Znan obraz ima svoj glasso bile navdušene tudi zvezde, ki jih je imitirala. Tako se je na njen nastop izjemno pozitivno odzvala Lepa Brena , nad njenim imitiranjem pa sta bili navdušeni tudi Helena Blagne in Nuša Derenda , ki sta jo opazovali iz žirantskega mesta. Petra pravi, da je v zmesi vseh likov, glasbenih ikon in zgodb iz tedna v teden zdaj čas, da vsem predstavi tudi svojo zgodbo.

Kljub vsemu pa je Petra s skladboLublana svoji skupini Bomb Shell in producentu Blažu Hribarju povzročila kar nekaj sivih las. "Ko sem v studio prinesla skladbo, je le ta imela še enkrat toliko kitic, kot jih ima zdaj. Želela sem predstaviti svojo celotno zgodbo in zato sem napisala skoraj cel ep. Fantje so me morali kar malce pomiriti, tako, da smo skoraj pol skladbe morali zavreči stran. Mogoče pa mi izbrisano besedilo pride prav za kakšno novo glasbeno stvaritev. Ali pa napišem 2. del Lublane," se pošali pevka.

Lublanapa je dobila tudi videopodobo. Seveda so videospot za pesem posneli v prestolnici Slovenije. Petri pa so tako kot v življenju tudi v videospotu delali družbo njeni Bomb Shell-ovci ter prijateljici Karmen inAlenka, s katerimi so simbolično obiskali pomembne lokacije iz Petrinega življenja v Ljubljani.

Vrhunska in vedno pozitivna skupina Bomb Shell, ki Petri močno stoji ob strani, ne skriva navdušenja nad njenimi uspehi v oddaji in jo močno podpirajo pri ustvarjanju novih skladb. Najstarejši iz ekipe, bobnar Brane, je o Petri izdal: "Poleg tega, da se pridno pripravljamo na prihajajoče koncerte, noro navijamo za našo Petro v oddaji 'Znan obraz ima svoj glas'. Veseli smo, da so tako tudi drugi spoznali, kako dobra oseba je. Užitek in veselje je delati ter ustvarjati glasbo z njo." Kitarist Anže, ki Petro spremlja že od začetka glasbene poti, je še dodal: "Včasih, kar ne morem verjeti, kaj vse premore. Zjutraj hodi v službo, potem na vaje za oddajo, ustvarja skladbe in nikoli je ne zasačim slabe volje, ampak vedno hodi z nasmehom naokoli. Vesel sem zanjo in vem tudi, koliko ji pomeni njena avtobiografska zgodba v skladbi Lublana. Ponosni smo na njo in na njene uspehe."