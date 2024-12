Petsto metrov so se poklonili življenju, svetu in afriški celini

'Prepusti se, odhajava! Objemi me in plešiva pod zvezdami južnega neba,' ne pomeni zgolj poziva na potovanje in uživanja življenja, pač pa služi tudi kot droben opomin sleherniku, da izstopi iz navidezne cone udobja turobnega vsakdana, podrejenega delovnim urnikom in gonji za zaslužkom, kar po mnenju avtorja skladbe in frontmana banda Janeza Skaze pomeni precej lepše in polnejše življenje, dasiravno na račun osebnih prihrankov in lagodnejše prihodnosti. Seveda pa kraj pod zvezdami južnega neba simbolično predstavlja ravno Afriko, avtorjevo vsakoletno mesto pobega iz stare celine in je, kot sam pravi, z leti postala in vse bolj postaja pomemben del njegovega življenja ter v primeru aktualnega singla tudi inspiracija za ustvarjanje.