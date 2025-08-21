Pevca skupine Coldplay očitki ne ganejo, vztraja: 'Kiss cam' bomo obdržali

Po razkritjui ljubezenske afere, ki je glavna akterja, direktorja podjetja Astronomer in vodjo kadrovske službe, stala službe in ugleda, se je del javnosti zavzel za ukinitev tako imenovane 'kiss cam'. A frontaman skupine Coldplay vztraja: "Življenje ti vrže limone in iz njih moraš narediti limonado. Zato bomo to počeli še naprej, ker bi radi nekatere od vas spoznali."

Pevec skupine Coldplay Chris Martin se tudi po viralnem dogodku na svojem koncertu, ko je 'kiss cam' zalotila nekdanjega izvršnega direktorja skupine Astronomer, Andyja Byrona, pri domnevni prevari z nekdanjo vodjo kadrovske službe podjetja, Kristin Cabot, ne namerava odpovedati tej dejavnosti."To izvajamo že zelo dolgo časa in šele pred kratkim je to postalo...ja, popularno," je na zadnjem koncertu v Hullu v Angliji povedal med koncertom občinstvu Martin.

Chris Martin, frontman skupine Coldplay. FOTO: Instagram icon-expand

Odzval se je namreč na vse glasnejše očitke javnosti, da bi moral s kamero, ki snema naključne oboževalce med koncertom, prekiniti. "Za vse tiste poslovneže, ki bodo s seboj pripeljali svoje asistente – 'kiss cam' bo tam!" je pred težko pričakovanim koncertom na X-u zapisal predsednik ragbi lige Hull Kingston Rovers Paul Sewell in s tem potrdil, da bo kamera prisotna tudi v Hullu v Združenem kraljestvu.

Par so nepripravljen ujeli na koncertu skupine Coldplay. FOTO: TikTok - instaagraace icon-expand

"Življenje ti vrže limone in iz njih moraš narediti limonado. Zato bomo to počeli še naprej, ker bi radi nekatere od vas spoznali," je bil jasen zvezdnik, ki se ga vse glasnejše želje po ukinitvi 'kiss cam' očitno ne dotaknjo. Si pa je 48-letnik med koncertom v Združenem kraljestvu vzel par trenutkov in prebral nekaj zapisov oboževalcev med občinstvom, ki so mu poskusili sporočiti, da zares uživajo med nastopi."No, super, hvala, da ste prišli kljub tistemu debaklu," misleč na razkritje ljubezenske afere, ki je pred mesecem dni postala viralna.

Prelomni trenutek za nesrečen par