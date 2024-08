'Pevci pridejo in gredo, pesmi pa so nesmrtne!'

The Dublin Legends so nastali po razpadu izvirnih Dublinersov, ki so leta 2012 obeležili 50-letnico in uradno prenehali delovati.

"The Dubliners so nastali po naključju, saj se je na enem mestu zbralo veliko talentiranih fantov, ki so postali zelo slavni, vplivni in popularni, le poglejte nas, spet smo v Sloveniji, vabijo nas povsod po svetu, igrali smo celo v Hong Kongu," je s ponosom dejal Cannon, ki je v The Dubliners igral kar 30 let, dokler niso ob 50-letnici, ki so jo proslavili leta 2012, prenehali obstajati.

Sean Cannon (desno) je v The Dubliners igral 30 let med leti 1982 in 2012.

Zatem je nekaj preostalih članov ustanovilo The Dublin Legends , v katerih so po smrti Eamonna Campbella leta 2017, zdaj poleg Cannona še Gerry O'Connor, Paul "Patsy" Watchorn in Shay Kavanagh . Zadnji izvirni član, 85-letni violinist John Sheahan , pa se je "upokojil" po abrahamu prvotne zasedbe, ki so ga uprizorili v dvorani Vicar Street v Dublinu.

Kako dobro se držijo dublinske legende, je pravzaprav impresivno. Možje, katerih starost variira od sredine šestdesetih do sredine osemdesetih, suvereno igrajo kot prave legende, ki do konca in naprej predajajo tradicionalne irske zvoke, napeve in zgodbe, ki že stoletja držijo pokonci irsko kulturo in glasbo.

V Kranju so nastopili na gradu Khislstein, kjer je lepo napolnjen avditorij dve uri užival v vsem dobro poznanih pesmi kot so Seven Drunken Nights, Dirty Ol' Town, The Irish Rover, Whiskey in the Jar, Molly Malone in številnih drugih. Pomagat je prišel celo James Cannon, Seanov sin, ki je zapel Poor Paddy works on the Railway ter A Rainy Night in Soho v čast pokojnemu Shaneu MacGowanu iz The Pogues. Skupaj z bratom Robertom in očetom sicer deluje tudi v triu The Cannons.

"Pri irski glasbi gre za različne prvine, veliko pa je ponavljajočih se melodij in ritmov, ob katerih si ne morete kaj, da ne bi tapkali z nogo ali pozibavali z glavo, saj gre v bistvu za plesno glasbo. Nekatere pesmi pa so tudi o izgubljeni ljubezni in podobnih zadevah, ko gre pravzaprav za bluz," o irski glasbi meni Sean.