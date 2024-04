Pevcu spodrsnilo na telefonu oboževalca: Moj odvetnik vas bo poklical

Na videoposnetku, objavljenem na družbeni platformi YouTube, je moč videti, kako je pevcu spodrsnilo in kako je pristal na zadnji plati, se pričel smejati in hitro sporočil, da je v redu. "Moj odvetnik vas bo poklical," se je še pošalil in občinstvo vprašal, ali so padec ujeli v objektiv. "Potrebujem nekaj viralnega in to je viralno."

Eden od oboževalcev mu je na oder pomolil telefon s posnetkom in pevec si je skupaj z občinstvom še enkrat ogledal padec. Njegov smisel za humor je prejel bučen aplavz občinstva.