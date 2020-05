Pevec Anzhe po treh letih z novo pesmijo in videospotom, posnetim s telefonom

Glasbenik, ki je nastopil na prvem Koncertu s kavča, se je odločil, da bo videospot za novo pesem Zate bi posnel kar s svojim telefonom. Pravi, da je presrečen, da je njegov kraj tako lep, da mu je nudil čudovito idilično ozadje za novo pesem.

"Nov videospot za pesem Zate bi je posnet v Kranjski Gori, ni pa bil prvoten načrt takšen,"je za 24ur.compovedal glasbenik in dodal, da bi moral pesem izdati že januarja, a ker ga je pestila gripa, je zadevo prestavil. Ko so se lotili snemanja, pa jih je presenetila karantena. "Časa za ustvarjanje je bilo sicer dovolj, vendar pa so bile prisotne omejitve. V svojem studiu v Kranjski Gori sem posnel vokale in kitare, jih poslal producentu in pesem je bila kmalu pripravljena. Takrat sem začel razvijati idejo, da bi spot posnel kar sam, saj bi v nasprotnem primeru na to lahko čakal še mesec ali dva. Na srečo živim v Kranjski Gori, ki je zame eden lepših kotičkov Slovenije in snemanje zunaj ni bilo prav težavno. Vse sem snemal kar s svojim telefonom, dodatno sem uporabil le stativ in pa stabilizator."Da bi Anzhedodal še dodatno osebno noto videospotu, je zadnji del zmontiral sam, sicer pa mu je pri tem pomagal Nik Bertoncelj. "Izkušenj s tem praktično nimam, sem in tja sicer sestavim kakšen amaterski video, to je pa vse,"je še pristavil.

Anzhe je posnel nov videospot kar s svojim telefonom. FOTO: Nik Bertoncelj

Domačin je sicer lepot Kranjske Gore vajen, a je nad njo še vedno vsakič znova več kot navdušen. Njegov najljubši kotiček? "Trenutno je to moj 'piknik prostor' pred hišo, kjer sem uredil okolico in lahko cele dneve preživljam zunaj, kuham, počivam, pečem itd. Vsekakor pa je težko določiti tistega najlepšega. Jezero Jasna je odlična lokacija za domačine in turiste, v sami občini pa imamo toliko lepih krajev, da bi lahko v nedogled našteval. Najbolj uživam, ko se s kolesom zapeljem skozi celotno občino, v Radovni mi vedno zaigra srce, Planica me vedno prevzame, pot na Vršič mi je vedno fascinantna, v Tamarju rad spijem kavo …"