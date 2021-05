Pevec Bruce Dickinson je prestal operacijo kolka

62-letni pevec Bruce Dickinson je voditeljici Kylie Olsson dejal, da je konec prejšnjega leta imel operacijo kolka. Prav bolečine v kolku in nogah pa so bile razlog, da je glasbenik zadnjo turnejo skupine Iron Maiden opisal kot 'zares bolečo'.

"Mislim, da je bil dodaten razlog tudi ta, da sem si tudi tik pred zadnjo turnejo poškodoval ahilovo tetivo. Ras grozno. To je bilo pred dvema letoma. To so mi potem zašili in sem že čez tri mesece in pol znova šel na turnejo. Takrat v bistvu nisem mogel niti normalno hoditi, kaj šele teči. Nastop na odru sem nekako prilagodil in tega nihče sploh ni opazil. Res sem bil presenečen," je dejal Dickinson.

"Celotno južnoameriško turnejo sem vseeno odigral na odru in celo tekel po njem. Ampak kolk mi je povzročal res veliko bolečine. Ljudje so mi konstantno govorili, da kompenziram z drugo nogo. Vedel sem, da imajo prav, in razmišljal, da bom moral ukreniti nekaj v zvezi s tem,"je nadaljeval Dickinson. Po turneji je znova začel trenirati – pevec je bil več desetletij mečevalec – ko se je v Parizu, kjer trenutno živi, začela pandemija.