Pevec dueta Roxette izdal nov album

"Zgodaj sem se odločil, da moram staviti na zvok poznih 80., zgodnjih 90. let minulega stoletja, kar mi je v bistvu pri srcu," je povedal Gessle pred izidom novega albuma Pop-Up Dynamo! Dodal je, da se je bolje držati tistega, v čemer si dober, namesto tega, da se prilagajaš zelo novim formatom. "Hkrati nisem želel biti nostalgičen ali preveč retro. Želel sem zveneti tudi sodobno," je poudaril danes 63-letnik. Rezultat je pop album s hitrim tempom. "To je mešanica let 1989 in 2022 oziroma leta 2021, ko je bil posnet," je še povedal švedski glasbenik.

Leta 1989 sta Per Gessle in Marie Fredriksson kot Roxette nizala svetovne uspehe s pesmimi, kot so The Look, Listen To Your Heart in It Must Have Been Love. Po vsem svetu sta prodala približno 80 milijonov albumov. Gessle je pisal pesmi, Marie pa je zaslovela s svojim glasom.