Pevec Mark Zebra v novi, latino obarvani pesmi sodeloval s prijateljem iz Kube

"Pesem se je med ustvarjanjem nenehno spreminjala," je o delu v studiu povedal Mark Zebra in nadaljeval: "Bilo je nekaj več vložkov v španskem jeziku, vendar smo se na koncu odločili da ga pustimo le za konec, pesem pa v celoti ohranimo v slovenskem jeziku. Mi bolje zveni, saj je slovenščina moj jezik. Le ob zaključku pesmi lahko slišite glas v španskem jeziku mojega dobrega prijatelja iz Kube, Orsona Reyesa, ki živi v Sloveniji že več kot 15 let, ga pa velikokrat uporabim za kakšne glasbene vložke, saj ima dobro in specifično barvo glasu."

Mark je snemanje skladbe in videospota opravil po karanteni, v času ko smo morali biti doma, pa so se odvijale intenzivne priprave. Pesem je bila posneta v Ljubljani, videospot pa na več lokacijah in sicer na letališču v Skokah (Rogoza) in na letališču Edvarda Rusjana pod režisersko taktirko Žige Gjura, ki je zgodbo videa vmestil na Kubo. Glavno žensko vlogo stevardese, ki je odigrala tudi vroče scene z Markom Zebro, je snemala Marjanca Polutnik. Na vroče kubanske ritme sta ob Marku Zebri zaplesala vrhunska plesalca, Naffa Zumba in Orson Reyes.

Po koncu snemanja videospota je režiser povedal: "Zebra sodi med tiste izvajalce, ki vedo kar želijo prikazati s končnim izdelkom, seveda pa s tem tudi zahtevnejše snemanje. Snemanja z Zebro so vedno zanimiva in polna novih elementov in tokrat ni bilo nič drugače."