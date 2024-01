Pevec Morrissey zaradi izčrpanosti odpovedal več koncertov

Pevca Morrisseyja so sprejeli v bolnišnico, kjer se zdravi zaradi izčrpanosti. 64-letnik je sredi turneje, ki se imenuje 40 years of Morrissey, nedavno pa je odpovedal več koncertov, ki so bili načrtovani za prihodnji mesec. Kot je sporočil njegov menedžer, so zdravniki pevcu svetovali, naj prihodnja dva tedna počiva.

OGLAS

Nekdanji pevec skupine The Smiths, Morrissey, je zaradi izčrpanosti poiskal zdravniško pomoč, po nasvetu zdravnikov pa bo prihodnje dni počival, zato je odpovedal več načrtovanih koncertov, ki so del turneje 40 years of Morrissey. Organizatorji dveh koncertov, ki bi se morala zgoditi prejšnji konec tedna, a sta bila odpovedana, so to sporočili na družbenem omrežju, kjer so kot razlog navedli nepredvidene okoliščine.

Morrissey je zaradi izčrpanosti odpovedal nekaj koncertov. FOTO: AP icon-expand

S koncerti bi moral zaznamovati 20. obletnico od izida samostojnega albuma You Are The Quarry, kot kaže, pa so odpovedani tudi koncerti v Peruju, Čilu in Argentini, saj so, kot je zapisano na spletni strani Morrissey-Solo, njegovi koncerti odpovedani vse do 24. februarja.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke