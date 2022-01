Pevec Omarion o šalah o omikronu: Sem glasbenik, ne različica koronavirusa

Ameriški R&B pevec Omarion ima občutek, da se je ponovno znašel v letu 2000, ko so se pojavile šale v povezavi z imenom njegove glasbene skupine B2K in takratnim računalniškim virusom, ki so ga imenovali hrošč tisočletja ali Y2K. Skupina se je v tem času že razšla, pevec je glasbeno pot nadaljeval samostojno, po dveh desetletjih pa njegovo ime – Omarion – uspešno znova zamenjujejo z novo različico koronavirusa, omikronom.

Čeprav se svet že dve leti spopada s pandemijo, pa tudi to ni zadosten razlog, da se na internetu in družbenih omrežjih ljudje ne bi zabavali. Razlog za nekaj smeha so tudi šale, ki se pojavljajo v povezavi s pevcem Omarionom in novo različico koronavirusa, omikronom. Pevec, ki se je v podobni situaciji znašel že leta 2000, je na družbenem omrežju TikTok objavil videoposnetke, v katerih pojasnjuje, da je pevec in ne nova varianta virusa.

icon-expand Omarion FOTO: Instagram

Prve šale so se pojavile konec novembra, ko so zaznali prve primere z omikronom. Na Twitterju se je takrat pojavil tudi videoposnetek Omariona, ki med nastopom na odru pleše, spremljali pa so ga zapisi, kot je: "Pravijo, da moraš pri uspešnem izogibanju različici Omarion pred ogledalom trikrat izvesti tole plesno rutino."

Zvezdnik je pred dnevi stvari vzel v svoje roke in oboževalcem v videoposnetkih na družbenem omrežju TikTok pojasnil, kako stvari stojijo: "Živjo, tukaj Omarion. Sem glasbenik in ne virusna različica. Če me srečate na ulici, se vam ni treba izolirati za pet dni." V drugem videu, ki je vključeval posnetek njegove pesmi Touch iz leta 2005, pa je dodal: "Čeprav je pomembno, da se me ne dotikate in vzdržujete medsebojno razdaljo, ker tako pač trenutno mora biti, pa ne potrebujete negativnega testa za plesanje na mojo glasbo."

V tretjem in hkrati zadnjem videu pa se pretvarja, da bere pismo svojega odvetnika. V vseh videih se tudi on norčuje in šali na svoj račun, omeni pa tudi svojo skupino B2K: "Nazadnje, ko sem bil primoran pojasnjevati stvari, je bilo leta 2000, ko so bili ljudje zmedeni ob imenih B2K in Y2K."

