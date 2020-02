Pevec Parnega valjka dobil hčerko s 27 let mlajšo Slovenko

Aki Rahimovskisvoje zasebno življenje dobro skriva pred javnostjo. Tako je bilo tudi tokrat, saj je novica o tem, da je pri 64-letih že tretjič postal očka, prišla šele zdaj, čeprav se je hčerka rodila že pred tremi meseci. Otroka naj bi po poročanju hrvaškega RTL-a dobil s 37-letno Slovenko Barbaro Vesel, ki je po poklicu zdravstvena tehnica. Novopečena starša sta deklici dala ime Antonija, je za hrvaški medij potrdila Barbarina mama.

Par je svojo zvezo doslej uspešno skrival pred očmi javnosti, večino časa pa preživljata v Sloveniji.

To je že tretji otrok Akija Rahimovskega, ki je bil dvakrat poročen. V prvem zakonu se mu je rodil sin Kristijan, ki je šel za očetovimi stopinjami in se prav tako ukvarja z glasbo. Drugi zakon s skrivnostno Ingrid je trajal približno štiri desetletja in še do pred nekaj leti se je v medijih pisalo, da sta srečna. Z Ingrid se sicer nikoli ni pojavljal v javnosti, imata pa hčerko Dino.

"Zasebno življenje mora ostati zasebno. Moja soproga se ni želela izpostavljati z menoj in dejansko, vsakič, ko smo na nekem dogodku, fotografi vedo, da se ona ne želi fotografirati in naju ne slikajo," je leta 2017 dejal za srbski tabloid Blic.