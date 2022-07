Pevec R. Kelly zaročen s svojo domnevno žrtvijo

26-letna Joycelyn Savage je napisala pismo sodišču, kjer se je imenovala za zaročenko pevca Roberta Kellyja in prosila, naj pevcu sodijo z milejšo kaznijo za njegovo dolgoletno spolno zlorabljanje žensk in mladoletnih deklet ter fantov. "To pismo pišem v podporo Robertu pred njegovim sojenjem, da obrazložim sodišču, da jaz nisem žrtev, kakor so me imenovali drugi." V nadaljevanju je Kellya opisala kot neverjetno osebo in da ni takšna pošast, kot so ga opisali". "Z Robertom sva globoko zaljubljena in to, da so mene oklicali za žrtev, mi je strlo srce. Sem odrasla ženska, ki lahko govori sama zase, in zato sem želela sodišču napisati to pismo."