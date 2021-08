Pevec Sex Pistolsov izgubil sodni spor glede uporabe njihove glasbe

Serija Pistol temelji ravno na Jonesovih spominih. Johnny je v prejšnjem mesecu na vrhovnem sodišču dejal, da njegova "srce in duša" nasprotujeta uporabi glasbe v seriji, za katero meni, da je "nesmiselna''. Že pred tem je izrazil zaskrbljenost zaradi občutka, da ga bo posnet izdelek prikazoval v negativni luči. Lydon je trdil tudi, da pesmi ni mogoče zakonito uporabiti brez njegovega soglasja, vendar sta Cook in Jones med sodnimi obravnavami razložila, da je sporazum, prvotno določen leta 1998, dovoljeval odločitev večine, torej naj njegovo nasprotovanje ne bi odločilno vplivalo na uporabo glasbe v te namene.

Sodnik Anthony Mann se je pridružil mnenju Cooka in Jonesa ter dejal, da se imata pravico sklicevati na "pravilo večine", kot je zapisano v sporazumu banda. Dodal je, da se je Lydon v tem primeru nerazumevanja dogovora zatekel k ''priročni zmoti''.

"Zavračam njegovo sklicevanje na to, da v resnici ni poznal ali cenil učinka dogovora," je dejal sodnik. Cook in Jones sta končno sodbo toplo pozdravila. Ob tem sta dejala, da ''sodna bitka ni bila prijetna izkušnja,'' vendar sta kljub temu mnenja, da je bila ''nujna, saj je omogočila napredek in upanje, da v prihodnosti lahko znova delujejo skupaj in zgradijo boljši odnos''.

Sex Pistolsi so nastali v Londonu leta 1975 in takoj šokirali britansko glasbeno sceno s kontroverznimi pesmimi, kot sta God Save the Queen in Anarchy in the U.K. Band se je razšel leta 1978 po tem, ko so izdali samo en album. Leto za tem, 2. februarja 1979, pa je umrl tudi njihov basist Sid Vicious. Skupina se je večkrat znova združila, zadnjič v letu 2008.