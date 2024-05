Pevec skočil med občinstvo, oboževalka pod odrom utrpela poškodbo hrbtenice

Avstralska punk skupina Trophy Eyes je pred dnevi nastopila v New Yorku, med njihovim koncertom pa je prišlo do nesreče. Ta se je zgodila, ko je pevec John Floreani z odra skočil med občinstvo in pričakoval, da ga bodo udeleženci zadržali na rokah in dvignili medse. Čeprav ima klub, kjer so nastopili, stroga pravila glede tega, pa se jih 32-letnik ni držal, dekle med občinstvom pa je utrpelo težjo poškodbo hrbtenice.

OGLAS

Avstralska skupina Trophy Eyes je na družbenem omrežju sporočila, da je globoko pretresena po nesreči, ki se je zgodila med njihovim koncertom v New Yorku, kjer se je po pevčevem skoku med občinstvo ponesrečila 24-letna oboževalka Bird Piche. Skupina je koncert takoj ustavila, pevec John Floreani pa je poškodovano oboževalko pospremil v bolnišnico, kamor je prišla tudi njena družina.

Na koncertu skupine Trophy Eyes je prišlo do nesreče. FOTO: Profimedia icon-expand

Trophy Eyes so na družbenem omrežju X objavili izjavo, v kateri so zapisali, da so pretreseni zaradi nesreče: "Dogodek nas je zelo pretresel, zato vas prosimo za potrpežljivost, medtem ko skušamo Bird pomagati v tem težkem obdobju." Na pomoč 24-letnici so priskočili tudi tisti, ki so se odzvali na akcijo zbiranja sredstev, s katerimi ji bodo pomagali plačati drago operacijo hrbtenice in rehabilitacijo, ki ji sledi. Skupina je donirala 4642 evrov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot je zapisal eden izmed uporabnikov Reddita, se je nesreča zgodila le nekaj minut zatem, ko je skupina začela prvo pesem."Dekle, ki je stalo v sredini množice pod odrom, je bilo težje poškodovano, ko je pevec skočil z odra. Odšel sem takoj, ko sem videl, v kakšnem stanju je. Slišal sem, da je bil koncert po posredovanju reševalcev odpovedan. Upam, da bo z njo vse v redu," je zapisal. Oglasil se je še neki drugi obiskovalec koncerta, ki je zapisal, da je v času, ko se je zgodila nesreča, stal čisto blizu 24-letnice."S partnerico sva stala čisto ob njej. Takoj, ko je rekla, da jo je strah in se ne more premikati, sva vedela, da to ni dober znak. John je bil vidno pretresen," se je spominjal. Vodja kluba, v katerem je potekal koncert, je za Metro.co.uk dejal, da imajo stroga pravila glede skokov med občinstvo:"Povsod so nalepljena opozorila, v obvestilu, ki smo ga skupaj z oglaševalci dogodka in skupino posredovali po elektronski pošti, pa smo na to še posebej opozorili. Pripravljamo dobrodelni dogodek, na katerem bomo zbirali sredstva za poškodovanko."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči