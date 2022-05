Pevec skupine Aerosmith znova na odvajanju

Skupina Aerosmith je v izjavi za javnost, ki jo je objavila tudi na družbenem omrežju Instagram, sporočila, da se je njihov pevec prostovoljno odpravil na odvajanje, saj je znova podlegel svoji zasvojenosti s protibolečinskimi sredstvi. Ker je Steven Tyler na odvajanju, je bila skupina primorana odpovedati nekaj koncertov.

icon-expand Steven Tyler FOTO: Profimedia

"Kot mnogi že veste, se naš dragi brat Steven že več let trudi ohraniti svojo treznost," je v izjavi za javnost sporočila skupina 74-letnega pevca. "Med pripravami na nove koncerte si je poškodoval nogo, zato si je bil primoran bolečine lajšati s protibolečinskimi sredstvi. Tako je znova podlegel svoji zasvojenosti in se prostovoljno prijavil na odvajanje, kjer se bo osredotočil na svoje zdravje in okrevanje," so zapisali.

Izjavo so zaključili z napovedjo odpovedi nekaj koncertov v juniju in juliju, ki bi jih morali izvesti v okviru gostovanja v Las Vegasu. Odločitev bo pomagala Tylorju, da se osredotoči na svoje dobro počutje. "Koncerte bomo začeli v mesecu septembru, vse nadaljnje informacije pa bomo z vami delili takoj, ko bo to mogoče," so še zapisali Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer in Brad Whitford. "Žalosti nas, da smo vam morali prekrižati načrte, še posebej naše najbolj zveste oboževalce, ki pogosto prepotujejo velike razdalje, da nas pridejo poslušat," so še dodali.