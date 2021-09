Pevec skupine Iron Maiden poziva oboževalce, naj se cepijo

V pogovoru za Yahoo!Music je Dickinson poudaril pomembnost cepljenja in dodal, da je prepričan, da bi bil potek njegove bolezni veliko hujši, če se ne bi že cepil. "Moje prepričanje je – poudarjam, moje prepričanje – da bi bolj zbolel, če se ne bi prej že cepil z obema odmerkoma cepiva. Vsi, ki jih poznam, so se že cepili z obema odmerkoma in to me resnično veseli," je dejal Bruce.