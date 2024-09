Pevec skupine Maneskin Damiano David napovedal solo kariero

V nedavno objavljenem videoposnetku se je 25-letni glasbenik predstavil z besedami: "Ime mi je Damiano David. Rodil sem se v Rimu leta 1999. Rad imam glasbo, umetnost in ženske. V svojem življenju sem bil tat, lažnivec, ljubimec in nekdo, ki je zamenjal veliko vlog." Na koncu posnetka pove: "Ime mi je Damiano David in danes je prvi dan mojega življenja."

Kot samostojen glasbeni izvajalec je že prisoten na Spotifyju in YouTubeu. Na Instagramu pa je Damiano David po poročanju italijanskih medijev spremenil svojo biografijo in iz nje odstranil besedo Maneskin. Drugi člani skupine Maneskin se na novico o Davidovi solo karieri uradno še niso odzvali. Že pred pevčevim samostojnim projektom je, kot omenjeno, basistka Victoria De Angelis s pevko Anitto posnela skladbo z naslovom Get Up Bitch! (Shake Ya Ass).