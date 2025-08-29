Pevec skupine Parni Valjak pričakuje otroka: Vse pesmi bodo dobile nov smisel

Igor Drvenkar , pevec priljubljene glasbene zasedbe Parni Valjak , je svoje sledilce na družbenih omrežjih tokrat presenetil z veselo novico iz svojega zasebnega življenja. Z dolgoletno partnerko Noro pričakujeta namreč prvega otroka. "Vse pesmi bodo imele od zdaj naprej nov smisel," je zapisal 34-letni pevec na Instagram in zraven pripel še dve črno-beli fotografiji.

Na fotografijah ga vidimo v objemu svoje patnerke, ki drži v rokah majhne otroške čeveljce. Na drugi pa je zraven tudi njuna psička Melody, ki se očitno prav tako veseli novega družinskega člana in veselo gleda Igorja in Noro z otroškimi čeveljci v rokah. Pod objavo so se že zgrnili navdušeni in veseli komentarji pevčevih oboževalcev, ki čestitajo bodočemu očetu.

"Osvojila me predvsem s svojo osebnostjo, strastjo in s svojim značajem. Vse stavim na ta klik in midva sva se ujela kot človeka. Z njo se počutim dobro in lepo, to se mi zdi najpomembneje," je o svoji srčni izbranki za tuje medije povedal pevec.