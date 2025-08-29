Svetli način
Pevec skupine Parni Valjak pričakuje otroka: Vse pesmi bodo dobile nov smisel

Zagreb, 29. 08. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 52 minutami

Pevec legendarne glasbene skupine Parni Valjak Igor Drvenkar je na družbenih omrežjih delil veselo novico: s partnerko pričakujeta prvega otroka. "Vse pesmi bodo imele od zdaj naprej nov smisel," je napisal v ganljivi objavi bodoči oče. Zraven je pripel še dve fotografiji, na katerih vidimo par, ki v rokah drži majhne otroške čeveljce.

Igor Drvenkar, pevec priljubljene glasbene zasedbe Parni Valjak, je svoje sledilce na družbenih omrežjih tokrat presenetil z veselo novico iz svojega zasebnega življenja. Z dolgoletno partnerko Noro pričakujeta namreč prvega otroka."Vse pesmi bodo imele od zdaj naprej nov smisel," je zapisal 34-letni pevec na Instagram in zraven pripel še dve črno-beli fotografiji.

Na fotografijah ga vidimo v objemu svoje patnerke, ki drži v rokah majhne otroške čeveljce. Na drugi pa je zraven tudi njuna psička Melody, ki se očitno prav tako veseli novega družinskega člana in veselo gleda Igorja in Noro z otroškimi čeveljci v rokah. Pod objavo so se že zgrnili navdušeni in veseli komentarji pevčevih oboževalcev, ki čestitajo bodočemu očetu.

"Osvojila me predvsem s svojo osebnostjo, strastjo in s svojim značajem. Vse stavim na ta klik in midva sva se ujela kot človeka. Z njo se počutim dobro in lepo, to se mi zdi najpomembneje," je o svoji srčni izbranki za tuje medije povedal pevec. 

Igor, njegova partnerka Nora in psička Melody.
Igor, njegova partnerka Nora in psička Melody. FOTO: Instagram
Spomnimo, Drvenkar je pred dvema letoma uradno postal član legendarne zasedbe Parni Valjak in stopil v čevlje pokojnega frontmana Akija Rahimovskega."Akijev duh bo vedno med nami, a v Igorju smo prepoznali velikega človeka, s katerim se podajamo novim dogodivščinam naproti. Hvala za vso dosedanjo in nadaljnjo podporo,"  so ob razkritju novega pevca takrat napisali člani zasedbe. 

Igor Drvenkar je 33-letni vokalist, ki se je hrvaški javnosti predstavil v glasbeni oddaji A-strana, nastopal pa je tudi v muzikalih, kot sta Lepotica in zver ter Jesus Christ Superstar. Novi pevec zasedbe, ki se sedaj predstavlja pod imenom Parni valjak feat. Igor Drvenkar, je za 24sata o svoji novi vlogi dejal: "Predstavljajte si situacijo, ko se iz občinstva nenadoma znajdete na odru z največjim bandom v regiji. Vsako jutro se uščipnem, da se prepričam, da ne sanjam. Zavedam se odgovornosti, ki jo nosi ta vloga." 

igor drvenkar parni valjak prvi otrok vesela novica
