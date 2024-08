Pevec skupine QOTSA nima izbire, na prvo mesto mora postaviti svoje zdravje

Josh Homme, pevec skupine Queens of the Stone Age, se je pred dobrim mesecem zaradi nujne operacije moral iz Evrope, kjer so rokerji nastopali na evropski turneji, vrniti v Združene države, posledično pa so najprej odpovedali preostanek julijskih koncertov, zaradi njegovega okrevanja pa so se odločili, da se na Staro celino ne vrnejo niti avgusta. Kot kaže pa je njegovo zdravstveno stanje bolj resno, kot je bilo sprva slišati, saj je skupina v zadnji objavi na Instagramu sporočila, da se letos ne bo vrnila na odre.

Pevec skupine Queens of the Stone Age, Josh Homme, je junija 2023 javnosti razkril, da je zbolel za rakom. Kljub temu, da podrobnosti takrat ni razkril, pa so se ameriški rokerji letos velikopotezno odpravili na turnejo po Evropi, načrtovali pa so tudi koncerte po Združenih državah. Kljub temu, da so bili skupaj z njimi optimistični tudi oboževalci, pa se je izkazalo, da 51-letnikovo zdravstveno stanje tolikšnega napora ni zdražalo, zato so se bili primorani vrniti v domovino, kjer pevec po nujni operacij okreva, odpovedali pa so vse napovedane koncerte do konca leta.

"QOTSA z obžalovanjem sporočamo, da odpovedujemo vse preostale in preložene koncerte za leto 2024. Josh nima druge izbire, kot da na prvo mesto postavi svoje zdravje in je do konca leta pod nujno zdravniško oskrbo," so zapisali v izjavi na družbenih omrežjih, dodali pa so še: "Josh in družina QOTSA smo zelo hvaležni za podporo in čas, ki smo ga v letošnjem letu preživeli z vami. Upamo, da se znova srečamo v letu 2025."

