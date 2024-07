Pevec skupine Queens of the Stone Age ostaja pod zdravniškim nadzorom

Skupina Queens of the Stone Age je v začetku meseca sporočila, da zaradi nujne operacije pevca Josha Homma odpoveduje že načrtovane julijske koncerte evropske turneje, ker 51-letnik ostaja v zdravniški oskrbi, pa so morali dodatno odpovedati še koncerte v avgustu. Homme je pred letom javnosti sporočil, da je zbolel za rakom, podrobnosti o bolezni pa je zadržal zase.

OGLAS

Queens of the Stone Age so odpovedali še avgustovske koncerte, saj pevec Josh Homme ostaja v zdravniški oskrbi. Skupina je v začetku meseca na družbenem omrežju sporočila, da zaradi nujne operacije, ki jo mora 51-letni frontman prestati v Združenih državah, odpoveduje že načrtovane julijske koncerte evropske turneje, saj nadaljnji nastopi zaradi bolezni zanj niso bili več mogoči.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Zaradi nadaljnje zdravniške oskrbe in priporočil zdravnikov Josh Homme ostaja v njihovih rokah v Združenih državah. Festivalski nastopi skupine so tako odpovedani. Družina Homme in skupina Queens of the Stone Age so hvaležni za številne dobre želje in razumevanje," so zapisali na družbenem omrežju, kjer so tudi navedli datume in lokacije odpovedanih sedmih festivalskih nastopov. Turneja po Severni Ameriki, katere koncerti so načrtovani med koncem meseca septembra do sredine novembra, za zdaj še ni odpovedana.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, v katerih so zaskrbljeni oboževalci pevcu zaželeli čimprejšnje okrevanje. "Vesela sem, da se je Josh odločil, da se bo osredotočil na zdravljenje. Ko nastopate, daste vse od sebe, zato ste ena najboljših skupin, kar sem jih kdaj videla na odru. Pozdravi se, kolikor se le moreš, da boš lahko še naprej tako energičen na odru," je zapisala neka oboževalka, druga pa dodala: "Pazi nase, Josh, in vedi, da je pravim oboževalcem bolj mar zate kot za odpovedane koncerte! Počivaj in kmalu okrevaj!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči