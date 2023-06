Pevec skupine Queens of the Stone Age razkril, da je zbolel za rakom

Josh Homme je zbolel za rakom. Ustanovitelj skupine Queens of the Stone Age je za revijo Revolver povedal: "Rak je le še češnja na vrhu torte tega zanimivega obdobja. Zelo sem hvaležen, da se bom lahko prebil skozi to." 50-letni glasbenik ni razkril, za katero vrsto raka je zbolel.

"Nikoli ne bom rekel, da ne bi moglo biti huje. Tega nikoli ne govorim in to odsvetujem. Rečem pa, da se lahko le izboljša. Veliko stvari je, ki bi jih še rad naredil. In veliko je še ljudi, s katerimi bi vse to rad storil," je še povedal v izjavi za revijo.

Skupina Queens of the Stone Age je znana po hitih, kot je No One Knows iz leta 2002, na kateri se jim je na bobnih pridružil Dave Grohl. Nominirani so bili za tri grammyje in dobili nagrado angleške glasbene revije NME za najboljšo obstoječo skupino.