Pevec skupine Rammstein po prvem letošnjem koncertu padel z odra

Pevec skupine Rammstein Till Lindemann je na prvem letošnjem koncertu skupine v Vilni v Litvi padel z odra. Ob koncu koncerta v parku Vingis je vseh šest članov nemške industrial metal skupine stalo na sprednjem delu odra, da bi se zahvalilo oboževalcem in zaključilo koncert, kot pričajo številni videoposnetki, pa se je ravno takrat zgodil neljubi pripetljaj. Le nekaj sekund pozneje se je Lindemann spotaknil in padel, preostali člani skupine pa najprej sploh niso opazili, kaj se dogaja s pevcem. Ko so ugotovili, da je padel v luknjo, ki je bila za odrom, so mu priskočili na pomoč. Ali je pri padcu utrpel poškodbe, ni znano. Skupina bo s koncerti nadaljevala že v prihodnjih dneh, ko ima napovedana nastopa na stadionu v Helsinkih na Finskem. Poleti bodo nastopili še v Münchnu, Madridu, Lizboni, Budimpešti, Berlinu in Parizu, poletno turnejo pa bodo zaključili 4. avgusta v Bruslju. Lindemann je že napovedal tudi nastop v Londonu, in sicer 12. decembra v Areni Wembley. Koncert je del njegove solo turneje po 13 evropskih državah, začela pa se bo novembra v Avstriji. Kot so napovedali v izjavi za javnost, bo pevec nastopil z novimi pesmimi, izvajal pa bo tudi priredbe klasik, njegove nastope bodo spremljali videoprojekcije in posebni učinki, ki se jih poslužuje tudi skupina Rammstein. V začetku leta je Lindemann sodeloval pri novi pesmi pevke Sharon Kovacs, ki nosi naslov Child Of Sin.