Pevec skupine The Who razkril, da je že skoraj slep

Roger Daltrey, pevec legendarne skupine The Who, je med nedavnim dobrodelnim koncertom razkril, da je skoraj slep. 81-letnik, ki je nastopal ob dolgoletnem sočlanu, kitaristu Petu Townshendu, je množici pod odrom, v kateri naj bi bilo 5000 ljudi, povedal, da mu je starost prinesla tudi to, da mu močno peša vid.

Pevec Roger Daltrey je dejal, da ga je starost oropala vida in sluha, kitarist Pete Townshend pa je dodal, da ne more več plesati kot nekoč, ko je migal kot Mick Jagger, saj mu težave dela koleno. Zvezdnika skupine The Who sta o svojih zdravstvenih težavah spregovorila med dobrodelnim koncertom v Londonu, kjer so zbirali sredstva za najstnike, ki se borijo z rakom.

Roger Daltrey in Pete Townshend FOTO: Profimedia icon-expand

"Lepote staranja so tudi postopna izguba sluha, sam pa se soočam še z lepoto izgubljanja vida. Na srečo imam še vedno svoj glas," je dejal pevec, ki se je pošalil, da bi postal pravi Tommy, če bi imel tudi težave z glasom in se tako navezal na naslovni lik albuma iz leta 1969. "Gluh, neumen in slep otrok," je še povedal o liku, ki je omenjen tudi v pesmi Pinball Wizard z omenjenega albuma. "Pred štirimi in pol tedni so mi zamenjali koleno," pa je razkril 79-letni Townshend. Daltrey, ki zadnja leta nosi očala z vijoličasto obarvanimi stekli, bo po seriji petih dobrodelnih koncertov odstopil z mesta kuratorja dogodka, na katerem zbirajo sredstva za najstnike, ki so zboleli za rakom, z njimi pa je začel leta 2000. Ostal pa bo častni pokrovitelj organizacije in dogodka.

Odslej bodo nad dogodkom bdeli častni kuratorji, prvi med njimi pa bo pevec skupine The Cure Robert Smith. Daltrey in Townshend sta skupaj na odru stala zadnjih šest desetletij in sta edina še živa člana prvotne zasedbe The Who. Z uspešnicami I Can't Explain, My Generation in Substitute skupina velja za eno najbolj vplivnih rock bandov 20. stoletja.