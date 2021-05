Pevec The Weeknd bo še naprej bojkotiral grammyje

Po razočaranju na zadnjih nominacijah se je pevec z albumom After Hours , ki je lani požel velik uspeh, The Weeknd , odločil za bojkot. Pridružil se mu je tudi Justin Bieber , ki je sicer imel svoje razloge, a enak namen. O tem, da v Snemalni akademiji že leta nekaj ni tako, kot bi moralo biti, pričajo številne pritožbe glasbenikov, zato je Akademija z zadnjim aprilom sporočila, da spreminja pravila.

Pevec, katerega pravo ime je Abel Tesfaye , se je že odzval na novico o spremembi pravil in dejal, da bo še naprej bojkotiral grammyje, a je sprememba pravil korak v pravo smer. V izjavi je povedal: "Čeprav tudi v prihodnje svoje glasbe ne bom več predajal Akademiji, je priznanje korupcije korak v pravo smer za grammyje in upajmo, da bo vrnilo spoštovanje glasbeni skupnosti s transparentnim glasovalnim sistemom."

Največja sprememba je zagotovo ta, da anonimnega volilnega komiteja ne bo več. Ta je odločal o dobitnikih nagrad vse od leta 1989, zadnja leta pa se je soočal s številnimi pritožbami glasbenikov, oboževalcev in predstavnikov glasbene industrije. Najglasneje se je pritoževal prav The Weeknd, ki za svoj zadnji glasbeni izdelek ni prejel nobene nominacije, čeprav je bil album After Hours komercialno zelo uspešen. Odzval se je z bojkotom, ki ga bo nadaljeval tudi v prihodnje.

Žirija vsako leto določi nagrajence med nominiranci, ki jih izberejo člani Snemalne akademije. Njihove identitete niso javno znane, in sicer zato, da nanje ne bi vplivali zunanji dejavniki ali jih napadali razočarani oboževalci. Ta sistem je veljal za 61 kategorij od 84. S prihodnjim letom pa se ta pravila spreminjajo, so objavili na uradni spletni strani Akademije.

V zadnjih letih so se grammyji spopadali tudi z obtožbami, da je med nominiranci v štirih glavnih kategorijah premalo temnopoltih glasbenikov, prav tako pa je bilo nominiranih zelo malo izvajalk. Lani je nekdanja predsednica Akademije, Deborah Dugan, trdila, da so glasovanje Akademije zaznamovali konflikti interesov, kar je bilo razvidno tudi iz rezultatov in tega, kdo so bili nagrajenci.