Pevec Toby Keith razkril diagnozo raka želodca

Pevec Toby Keith je s svojimi oboževalci na družbenem omrežju Instagram delil zadnje informacije o svojem zdravstvenem stanju. 60-letnik je v zapisu razkril, da je jeseni prejel diagnozo raka želodca, zadnjega pol leta pa se je tudi zdravil. Pevec je prestal zdravljenje s kemoterapijami, obsevanja in prestal operacijo.

"Jeseni sem prejel diagnozo raka želodca. Preteklih šest mesecev sem preživel na zdravljenju s kemoterapijami, obsevanji in prestal operacijo. Do sedaj je vse v redu, potrebujem le čas, da zadiham, okrevam in se sprostim. Veselim se, da bom ta čas preživel s svojo družino, a bom oboževalce prej ali slej znova videl," je zapisal 60-letnik.

Keith se trenutno mudi na turneji, kjer predstavlja nov album. Pevec je oktobra po petletnem odmoru izdal novo ploščo, ki jo je poimenoval Peso In My Pocket. Zvezdnik je v intervjuju za revijo People dejal, da je ideje za nove pesmi dobil med tem, ko se je ukvarjal s svojo najljubšo dejavnostjo – tekom.